שר המשפטים יריב לוין דוחה את הצעת בג"ץ להגיע לפשרה עם נציגי היועצת המשפטית לממשלה בנוגע למינוי הגורם שיהיה אחראי על חקירת פרשת הפצ"רית: "ההחלטה למנות את קולה ניתנה בסמכות ואין ראויה ממנה"

העימות סביב בירור פרשת ההדלפה מקבל הבוקר טון חריף במיוחד. במסמך שהגיש הבוקר (חמישי) לבג"ץ, דוחה שר המשפטים יריב לוין את הצעת בג"ץ להגיע לפשרה עם נציגי היועצת המשפטית לממשלה בנוגע למינוי הגורם שיהיה אחראי על חקירת פרשת הפצ"רית.

עם זאת, לוין מציין כי הוא כן היה נכון לפשרה שבה יהיה מינוי עובד מדינה נוסף, אשר ייבחר על ידי בית המשפט וימונה על ידי השר כחוק. העובד הנוסף יפעל לצדו של השופט בדימוס קולה. לטענתו, היועמ"שית דחתה את הפשרה הזאת.

בנוסף, לוין מעלה טענות קשות נגד המשך מעורבותה האפשרית של היועמ"שית בחקירה, ומבהיר כי מבחינתו מינויו של השופט בדימוס אשר קולה חייב לצאת לפועל.

עוד באותו נושא דיווח: הפרקליטות מתנגדת לפשרה בחקירת הפצ"רית

לדבריו, ההתנהלות סביב החקירה העלתה סימני שאלה משמעותיים בנוגע לטוהר ההליך ולמידת העצמאות של הגורמים המעורבים. לוין מציין כי לצד ניגוד העניינים שכבר הוכר, נחשפו גם פניות מצד גורמי חקירה שביקשו לעדכן את בית המשפט במעמד צד אחד, מה שעורר אצלו חשש ממשי שהיועמ"שית ממשיכה להיות מעורבת בחקירה, זאת למרות שהיא טענה כי היא כבר לא מעורבת.

לוין מוסיף כי בעיניו, המינוי של השופט בדימוס אשר קולה הוא המהלך היחיד שמסוגל להחזיר את האמון הציבורי בחקירה. לדבריו, ההחלטה למנות את קולה "ניתנה בסמכות ואין ראויה ממנה". בנוסף, השר מתריע כי "כל תוצאה אחרת משמעותה טיוח האמת ואבדן אמון הציבור במערכות אכיפת החוק בישראל ללא תקנה".

לצדדים יש עד השעה 14:00 היום כדי להגיע לפשרה, דבר שלא נראה מציאותי כרגע, ולכן בג"ץ צפוי להידרש לתת פסק דין.