העימות סביב בירור פרשת ההדלפה מקבל הבוקר טון חריף במיוחד. במסמך שהגיש הבוקר (חמישי) לבג"ץ, דוחה שר המשפטים יריב לוין את הצעת בג"ץ להגיע לפשרה עם נציגי היועצת המשפטית לממשלה בנוגע למינוי הגורם שיהיה אחראי על חקירת פרשת הפצ"רית.
עם זאת, לוין מציין כי הוא כן היה נכון לפשרה שבה יהיה מינוי עובד מדינה נוסף, אשר ייבחר על ידי בית המשפט וימונה על ידי השר כחוק. העובד הנוסף יפעל לצדו של השופט בדימוס קולה. לטענתו, היועמ"שית דחתה את הפשרה הזאת.
בנוסף, לוין מעלה טענות קשות נגד המשך מעורבותה האפשרית של היועמ"שית בחקירה, ומבהיר כי מבחינתו מינויו של השופט בדימוס אשר קולה חייב לצאת לפועל.
לדבריו, ההתנהלות סביב החקירה העלתה סימני שאלה משמעותיים בנוגע לטוהר ההליך ולמידת העצמאות של הגורמים המעורבים. לוין מציין כי לצד ניגוד העניינים שכבר הוכר, נחשפו גם פניות מצד גורמי חקירה שביקשו לעדכן את בית המשפט במעמד צד אחד, מה שעורר אצלו חשש ממשי שהיועמ"שית ממשיכה להיות מעורבת בחקירה, זאת למרות שהיא טענה כי היא כבר לא מעורבת.
לוין מוסיף כי בעיניו, המינוי של השופט בדימוס אשר קולה הוא המהלך היחיד שמסוגל להחזיר את האמון הציבורי בחקירה. לדבריו, ההחלטה למנות את קולה "ניתנה בסמכות ואין ראויה ממנה". בנוסף, השר מתריע כי "כל תוצאה אחרת משמעותה טיוח האמת ואבדן אמון הציבור במערכות אכיפת החוק בישראל ללא תקנה".
לצדדים יש עד השעה 14:00 היום כדי להגיע לפשרה, דבר שלא נראה מציאותי כרגע, ולכן בג"ץ צפוי להידרש לתת פסק דין.
3 תגובות
0 דיונים
רק אומר
רק אומר
הסיבה היחידה לא למנות את קולה היא שהחוק קובע שנציב הקבילות לא יעסוק בדבר פרט לקבילות. בזמן שבוזבז עד עכשיו כבר היו יכולים להעביר תיקון חקיקה מהיר בכנסת שמסדר את העניין. אסור לשכוח שבית המשפט עובד בכפוף לחוק והחוק נקבע ע"י הכנסת שנבחרת ע"י העם. אם היו פועלים לפי זה, היה אפשר להכפיף את בית המשפט לכל דבר.המשך 11:47 13.11.2025
רק אומר
הסיבה היחידה לא למנות את קולה היא שהחוק קובע שנציב הקבילות לא יעסוק בדבר פרט לקבילות. בזמן שבוזבז עד עכשיו כבר היו יכולים להעביר תיקון חקיקה מהיר בכנסת שמסדר את העניין. אסור לשכוח שבית המשפט עובד בכפוף לחוק והחוק נקבע ע"י הכנסת שנבחרת ע"י העם.המשך 11:46 13.11.2025
טוביה
טוביה
העובדה שיריב לוין נכשל שוב ושוב היא בגלל שהוא תמיד בוחר לדפוק את הראש בקיר (במקום לחפש פשרות) ובגלל שהוא מתעקש להמציא מסלולים משלו במקום ללכת בדרך המלך. למשל, נניח שההחלטה למנות את קולה "ניתנה בסמכות ואין ראויה ממנה". אבל, למה לבחור דווקא באשר קולה (בחירה שכרוכה בהתנגשות עם החוק) ולא בשופט בדימוס אחר?המשך 12:15 13.11.2025
טוביה
העובדה שיריב לוין נכשל שוב ושוב היא בגלל שהוא תמיד בוחר לדפוק את הראש בקיר (במקום לחפש פשרות) ובגלל שהוא מתעקש להמציא מסלולים משלו במקום ללכת בדרך המלך. למשל, נניח שההחלטה למנות את קולה "ניתנה בסמכות ואין ראויה ממנה". אבל, למה לבחור דווקא באשר קולה (בחירה שכרוכה בהתנגשות עם החוק) ולא בשופט בדימוס אחר?המשך 12:15 13.11.2025
רק אומר
הסיבה היחידה לא למנות את קולה היא שהחוק קובע שנציב הקבילות לא יעסוק בדבר פרט לקבילות. בזמן שבוזבז עד עכשיו כבר היו יכולים להעביר תיקון חקיקה מהיר בכנסת שמסדר את העניין. אסור לשכוח שבית המשפט עובד בכפוף לחוק והחוק נקבע ע"י הכנסת שנבחרת ע"י העם. אם היו פועלים לפי זה, היה אפשר להכפיף את בית המשפט לכל דבר.המשך 11:47 13.11.2025
רק אומר
הסיבה היחידה לא למנות את קולה היא שהחוק קובע שנציב הקבילות לא יעסוק בדבר פרט לקבילות. בזמן שבוזבז עד עכשיו כבר היו יכולים להעביר תיקון חקיקה מהיר בכנסת שמסדר את העניין. אסור לשכוח שבית המשפט עובד בכפוף לחוק והחוק נקבע ע"י הכנסת שנבחרת ע"י העם.המשך 11:46 13.11.2025
