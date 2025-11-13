נתוני הרייטינג של יום השידור האחרון מצביעים על דומיננטיות ברורה של קשת 12 במוקדי השידור המרכזיים. ערוץ 13 בערב מוצלח על חשבון ערוץ 14.
ברצועת 19:00, המהדורה המוקדמת של קשת 12 מובילה בפער משמעותי עם נתון של 9.8%. אחריה, התוכנית "איזור מלחמה" ברשת 13 מקבלת 5.2%. התוכנית "שבע עם שלזינגר וברדוגו" בערוץ 14 ממוקמת במקום השלישי עם 4.5%. ברצועה זו, "שבע עם אילה חסון" בכאן 11 רשמה 2.4%, ו"שבע עם שרון גל" ב-i24News רשמה 1.4%.
במהדורות החדשות של 20:00, חדשות 12 מובילה בבטחה עם 14.7%. חדשות 14 במקום השני עם 7.9%. חדשות 13 רושמת נתון של 5.9%, ואחריה חדשות 11 עם 3.5%. חדשות i24News רשמה 0.8%.
רצועת הפריים-טיים נשלטת על ידי "ארץ נהדרת" בקשת 12 עם 16.9%. תוכנית "משחקי השף" ברשת 13 נמצאת במקום השני עם 9.3%. "הפטריוטים" בערוץ 14 רק במקום השלישי עם 8.2%, ו"בואו לאכול איתי" בכאן 11 רשמה 6.6%. מיד לאחר הפריים, התוכנית "פתחי ושי" בערוץ 14 רשמה נתון גבוה של 5.9%.
ברצועת הלייט-נייט, "גיא פינס" בקשת 12 מוביל עם 8.6%, ואילו "הצינור" ברשת 13 מקבל 6.2%. "סטורי לילה" בערוץ 14 רושם 4.3%, וחדשות הלילה בכאן 11 עם 2.2%.
