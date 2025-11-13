משטרת מחוז תל אביב הודיעה על תרגול כוחות רב-זירתי נרחב שיתקיים בימים שני ושלישי, 17–18 בנובמבר 2025, בערים תל אביב ואור יהודה. מטרת התרגיל היא לבחון את מוכנות הכוחות והיחידות השונות לאירועי חירום בתחומי המחוז.
התרגיל יחל ביום שני, 17 בנובמבר, בעיר תל אביב ויסתיים ביום שלישי, 18 בנובמבר, בעיר אור יהודה.
יום שני: אימון בחוף הצוק (תל אביב)
ביום שני, 17 בנובמבר, בין השעות 07:00 בבוקר עד 17:00 אחר הצהריים, יתקיים האימון בחניון הצפוני של חוף הצוק מול מלון מנדרין בתל אביב.
במהלך התרגיל בחוף הצוק, ישמעו קולות נפץ וירי, וייעשה שימוש באמצעי לחימה, לצד תנועה ערה של ניידות משטרה וכוחות שיטור רבים שיגיעו לאזור.
שינוי הסדרי תנועה וחניה בתל אביב
בשל התרגול, מתחם החניה הצפוני של חוף הצוק יהיה סגור לכניסת כלי רכב החל מיום ראשון, 16 בנובמבר, בשעה 16:30 אחר הצהריים ועד יום שני, 17 בנובמבר, בשעה 17:30.
יום שלישי: המשך התרגיל באור יהודה
ביום שלישי, 18 בנובמבר, בין השעות 06:00 לפנות בוקר ועד 15:00 בצהריים, יתקיים המשך התרגיל בעיר אור יהודה. האימון יתרכז בשכונות סביון א', רמת פנקס ונווה איילון.
במהלך התרגיל באור יהודה תורגש תנועה ערה של ניידות משטרה וכוחות שיטור שישהו במקום וברחבי העיר.
משטרת ישראל, בתיאום עם עיריית תל אביב יפו, מבקשת מהתושבים והמבקרים שאינם נדרשים לשהות במקום במועדים האמורים להימנע מהגעה לאזורי התרגול כדי לאפשר את קיום האימון.
לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למוקד המשטרתי 110, ובכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום 100 של המשטרה.
