צה"ל תקף הבוקר (חמישי) מחסן אמצעי לחימה ומנהרה תת קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. בהמשך, צה"ל בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, תקף תשתית טרור נוספת של ארגון הטרור חיזבאללה.

מצה"ל נמסר: "תשתיות הטרור שהותקפו מוקמו בסמוך לאוכלוסיה אזרחית, ומהוות דוגמה נוספת לשימוש הציני שעושה חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי לפעולות הארגון מתוך נכסים אזרחים. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות השיקום של נכסי טרור ברחבי לבנון, הימצאותן של תשתיות הטרור ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

אמש נשיא לבנון יצא למתקפה על ישראל, וטען כי למרות המודיעין הישראלי והאמריקאי "חיזבאללה לא פועל דרומית לליטני" וכי "לשימוש בכוח אין היגיון", והפנה אצבע מאשימה כנגד התקיפות הישראליות, אך באותה נשימה הצביע על מוכנות להיכנס למו"מ בתיווך ארה"ב.