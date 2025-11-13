חשבתם אחרת? דני אבדיה קלע 32 נקודות, כולל סלים חשובים במאני טיים בדרך לניצחון 117:125 ניו אורלינס פליקנס. יגיע לאולסטאר ה-NBA?

אבדיה שוב השחקן הטוב ביותר במאני טיים. הוא סיים עם 32 נקודות (12 מ-18 מהשדה, 4 מ-8 משלוש, 4 מ-5 מהעונשין), ריבאונד אחד, 2 אסיסטים, חטיפה ומדד פלוס מינוס 16+ ב-35 דקות על המגרש.

זה היה המשחק החמישי ברצף של דני אבדיה עם 25 נקודות ומעלה. דני פתח עם שלוש שלשות וסיים על שלשה דקה לסיום שקבעה תשע הפרש וסגרה סיפור בדרך לניצחון.

לפני יומיים אבדיה קלע 27 נקודות לצד חמישה ריבואנדים וחמישה אסיסיטים בהפסד 115:112 לאורלנדו מג'יק. יומיים קודם הוא סיפק עוד משחק לפנתיאון, עם 33 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים שוב מרחק נגיעה מטריפל דאבל. הפעם זה לא הספיק כשפורטלנד הפסידה 136:131 למיאמי אך שוב הישראלי היה הכי טוב על המגרש עם פלוס מינוס מדהים של +24.