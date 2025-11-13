לאחר 43 ימים של שיתוק, השבתת הממשל הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית – הסתיימה עם חתימה על הסכם פשרה , אבל לא בטוח שזה הסוף

לאחר 43 ימים של שיתוק, השביתה הממשלתית הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית – הסתיימה הלילה (בין רביעי לחמישי). הנשיא טראמפ חתם על חוק הפשרה שהעביר בית הנבחרים. טראמפ אמר: "אנו שולחים מסר ברור שלעולם לא ניכנע לסחיטה, כי זה מה שזה היה… הדמוקרטים ניסו לסחוט את ארצנו".

222 מול 209 – רוב דחוק, כששישה דמוקרטים "בגדו" במפלגתם, ושני רפובליקנים התנגדו. הממשלה חוזרת לפעולה עד ינואר, אבל השאלה הגדולה לגבי הזיכוי ממס של תוכנית הבריאות של חוק אובמהקר – נשארה פתוחה.

השביתה פרצה ב-1 באוקטובר, עם פקיעת תקציב הממשלה. הדמוקרטים, שספגו מכה קשה בבחירות 2024, ראו במועד הזה הזדמנות אסטרטגית ואיימו כי אם לא יוארך זיכוי המס הממשלה תישאר סגורה.

הזיכויים הללו, שנוצרו בתקופת ביידן, הורידו פרמיות ביטוח למיליונים, כולל מהגרים בלתי חוקיים. מיליוני משפחות קיבלו הודעות על עלייה מיידית בחשבון החודשי. הרפובליקנים, ששולטים בבית ובסנאט, הציעו תקציב זמני עד אמצע נובמבר – בלי שינויים מדיניות. הדמוקרטים חסמו אותו בסנאט.

נזקי השבתת הממשל בארה"ב

מאז תחילת המשבר, הושבתו שירותים חיוניים רבים – בהם תעופה אזרחית, מערכות רווחה, פיקוח פדרלי והטבות סיוע התזונתי פדרלי ליותר מ־41 מיליון אזרחים החיים מתחת לקו העוני. 700,000 פוטרו. מאות אלפים – חיילים, שוטרים, מאבטחי שדות תעופה – עבדו בלי

מנהיג המיעוט הדמוקרטי חכים ג'פריס אמר בנאום לפני ההצבעה: "המאבק לא נגמר. או שהרפובליקנים יאריכו את הזיכויים השנה – או שהעם יזרוק אותם מהמשרות ב-2026" הרפובליקנים חגגו: "השביתה הדמוקרטית נגמרה בזכות הרפובליקנים," אמרה הנהגת בית הנבחרים הרפובליקנית. "הדמוקרטים אחראים למיליוני משפחות רעבות, נוסעים תקועים וחיילים ללא משכורת."

האם בנואר 2026 נראה סיבוב שני? התקציב יפקע שוב בסוף ינואר. הדמוקרטים כבר מתכוננים: "עשרות רפובליקנים אמרו שהם יודעים שצריך לטפל בזה," אמר ג'פריס ל-CNN. "עכשיו נראה אם זה היה רק דיבורים – או שהדמוקרטים יישארו בזירה ויילחמו במשבר הבריאות שהרפובליקנים יצרו."