כיצד ייתכן כי גם היום, לקראת סוף שנת 2025, ישראלים רבים ממשיכים לטעון כי הם מתקשים למצות את הזכויות הרפואיות המגיעות להם ממוסדות המדינה? הנה הסיבות, ומה ניתן לעשות כדי לגבור על הקשיים הללו.

הרשת הסוציאלית של מדינת ישראל של סוף שנת 2025 מעניקה מגוון הטבות וקצבאות לחולים, נכים ובני משפחותיהם באמצעות גופים כמו רשות המסים, ביטוח לאומי וקופות החולים. בין הזכויות ניתן למצוא קצבאות נכות, פטור ממס הכנסה וסיוע במימון טיפולים ותרופות שאינם בסל הבסיסי. מיצוי זכויות רפואיות אלה הוא מהותי לשימור איכות החיים של החולה ובני משפחתו. אך למרבה הצער, גם כיום, ישראלים רבים ממשיכים לקבול כי הם לא מצליחים לממש את כל הזכויות הרפואיות המגיעות להם.

הסיבה העיקרית לכך היא שהתהליך הבירוקרטי המורכב מול הרשויות הופך לעיתים למכשול בפני עצמו. וזה גורם לישראלים רבים לוותר באמצע הליך דרישת הזכויות או אפילו להרים ידיים מראש – וניתן להבין אותם: כשאדם מתמודד עם לקויות ובעיות רפואיות, מן הסתם שלא יהיה לו שפע של אורך רוח להתמודד גם עם הבירוקרטיה הממסדית. למרבה המזל, ישנן חברות למימוש זכויות רפואיות שיכולות ללוות את תובעי הזכויות ולסייע להם להגביר משמעותית את הסיכויים שיקבלו את מלוא הזכויות הרפואיות המגיעות להם.

זכויות רפואיות לאוכלוסיות מגוונות

באמצעות חוקים ותקנות מגוונים, מדינת ישראל מעניקה מערך רחב של זכויות רפואיות לקבוצות שונות באוכלוסייה הזקוקות לסיוע. הזכאות אינה שמורה רק למי שסובלים ממחלות קשות או כרוניות, אלא נקבעת לפי הפגיעה התפקודית, ללא קשר לגורם הרפואי עצמו. משום כך, בין הזכאים עשויים להימנות אנשים עם מוגבלות הנובעת ממחלות, תאונות או מומים מולדים, הפונים לקצבת נכות כללית בביטוח הלאומי; נפגעי עבודה ונפגעי תאונות דרכים המבקשים הכרה וזכאות לטיפול רפואי; הורים לילדים עם צרכים מיוחדים הזכאים לגמלת ילד נכה; וכן קשישים המקבלים גמלת סיעוד בהתאם לרמת תלותם בעזרה חיצונית. גם נכי צה"ל נכללים במסגרת זו, והם זכאים להטבות מטעם משרד הביטחון.

בנוסף לכך, חולים הזקוקים לטיפולים או לתרופות שאינן נכללות בסל הבריאות הבסיסי רשאים לפנות לקופות החולים בבקשה למימון חריג, ואילו אזרחים שנקבעה להם נכות רפואית משמעותית יכולים לפנות לרשות המסים בבקשה לפטור ממס הכנסה. מיצוי כלל ההטבות והזכויות הללו הוא מרכיב חיוני לשמירה על יציבות כלכלית ואיכות חיים, במיוחד בתקופות שבהן המצב הבריאותי משפיע גם על ההתנהלות היומיומית והיכולת לעבוד.

סייגים וסרבולים

הקושי המרכזי בהשגת זכויות רפואיות נעוץ במבנה המבוזר של המערכת. כל גוף ממשלתי או ציבורי פועל על פי חוקים, טפסים ותקנות שונות, הדורשות הוכחות ומסמכים ספציפיים. מי שזקוק לקצבת נכות מהביטוח לאומי יזומן לעיתים להופיע בפני ועדות רפואיות ולהציג תיעוד רפואי מלא, בעוד שפנייה לרשות המיסים לקבלת פטור או הטבת מס דורשת הוכחת עמידה בתנאי 'נכות רפואית' מוגדרים. תנאי הזכאות הם בדרך כלל רבים ומלאי סייגים וסרבולים, מה שמקשה על אזרח מן השורה להבין את מכלול הזכויות להן הוא זכאי עקב מצבו הרפואי.

מימוש זכויות רפואיות הוא פועל יוצא של קביעת דרגת הנכות הרפואית, המתבצעת לרוב באמצעות ועדות רפואיות בביטוח לאומי. מדובר בתהליך הדורש הכנה קפדנית של מסמכים רפואיים עדכניים ומפורטים, המדגישים את ההשפעה התפקודית של המצב הרפואי. רבים מהפונים לוועדות אינם מודעים לזכויותיהם הבסיסיות, כגון הזכות להיות מלווים או לדרוש פרוטוקול של הדיון. טעות בתיאור המצב או חוסר במסמך קריטי עלולים להוביל לדחיית הבקשה או לקביעת אחוזי נכות נמוכים מדי, מה שימנע את קבלת מלוא ההטבות המגיעות לחולה ולבני משפחתו.

מימוש זכויות רפואיות נוספות

גם במסגרת קופות החולים, מיצוי הזכויות הרפואיות עלול להיות מורכב. אמנם סל שירותי הבריאות הממלכתי מספק כיסוי רחב, אך כאשר נדרשים טיפולים, תרופות או טכנולוגיות חדשניות שאינן כלולות בו, יש צורך לפנות לוועדות חריגים או להפעיל ביטוחים משלימים או פרטיים. תהליך זה דורש בקיאות רבה בנהלי הקופה, בכיסויים השונים של הביטוחים וכן באופנים בהם ניתן להגביר את הסיכוי שתקבלו את המגיע לכם.

הידע והניסיון הם המפתח להתמודדות יעילה מול מנגנוני הביטוח הלאומי, קופות החולים ורשות המיסים. הכרות עם החוק והתקנות, הבנה של הפערים בין הליקוי הרפואי להגדרת הליקוי התפקודי הנדרשת על ידי הוועדות, והיכולת להכין תיק מסמכים מקצועי – כל אלה עשויים לקצר משמעותית את משך ההמתנה ואת הסיכוי למפח נפש. אך לרבים מאיתנו אין את הידע הנדרש לשם כך.

לכן, לא פלא שישראלים רבים בוחרים שלא להתמודד עם הבירוקרטיה לבד, אלא להיעזר בחברות למימוש זכויות רפואיות. חברות אלה מכירות את נהלי ביטוח לאומי ורשות המסים לעומק: הן יודעות כיצד יש להתנהל מול מוסדות אלה בכדי להגביר את הסיכויים שתקבלו את מלוא הזכויות הרפואיות המגיעות לכם מבלי להקריב את מיטב זמנכם, שראוי שיוקדש יותר לבריאות ולחיי המשפחה.