הכיכר החדשה מנציחה את שירי, אריאל וכפיר ביבס ז"ל שחייהם נגדעו באכזריות שאין לה מילים. ירדן ביבס הגיב למחווה המרגשת: "מחמם את הלב לראות את האהבה שזכינו לה כאן"

רמלה מנציחה את משפחת ביבס: היום (רביעי) נחנכה כיכר על שמם של שירי, אריאל וכפיר ביבס ז"ל בכניסה הראשית של העיר בטקס מרגש.

הכיכר ממוקמת בכניסה הראשית לעיר רמלה מכביש 200 (שדרות אריאל שרון), ומחברת בין רמלה לכביש הבינעירוני 44 לכיוון תל אביב וירושלים. מיקומה, על אם הדרך בין מרכז הארץ לירושלים, נבחר כסמל ללב הפועם של העם כולו, המחבק את משפחת ביבס וזוכר אותה בכל צומת של חיים.

האלמנט שנבחר לכיכר, בשיתוף ובהחלטת המשפחה, הוא שלושה פרפרים, סמל לחופש, לתקווה ולדרור: פרפר אחד גדול המייצג את האם שירי, ושני פרפרים קטנים המייצגים את ילדיה אריאל וכפיר. דמותם של שלושת הפרפרים מבטאת את הנשמה, הרוך והאהבה שהותירה המשפחה אחריה ואת הבחירה להנציח חיים ואור גם מתוך כאב.

הטקס התקיים במעמד ראש עיריית רמלה מיכאל וידל, ירדן ביבס, אלי ביבס אביו של ירדן ובני משפחה, ובהשתתפות הוריו של ירדן, נציגי העירייה, תושבים ואורחים שהגיעו לחלוק כבוד ולהנציח את זכר המשפחה שהפכה לסמל לאומי של כאב, אמונה ותקווה.

בפתח הטקס נשאו דברים בני המשפחה. אלי ביבס, אביו של ירדן, אמר בהתרגשות: "תודתנו העמוקה לעיר רמלה ולעומד בראשה על יוזמה מרגשת זו להנצחת יקירינו שירי, אריאל וכפיר ז"ל. הנצחה זו אינה מובנת מאליה. ישנן עוד ארבע משפחות שמחכות לקבור את יקיריהן בכבוד. אנו קוראים לשחרר את ארבעת החטופים. משימת חיינו היא יצירת מציאות טובה יותר. תודה רבה שהפכתם את זכרם לחלק מנוף העיר רמלה."

ירדן ביבס, אמר בקול נרגש: "זהו רגע שמחמם את הלב. לראות כיכר הנושאת את שם משפחתי בכניסה הראשית לעיר, זה מחזק ומרגש. זה מחמם את הלב לראות את האהבה שזכינו לה כאן ברמלה אהבה כנה, עוטפת, שמזכירה לנו שאנחנו לא לבד. תודה לעיר רמלה ולראש העיר על היוזמה, על הזיכרון, ועל כך ששירי, כפיר ואריאל יישארו לנצח בלב הדרך ובלב האנשים."

ירדן ואלי ביבס הסירו יחד עם ראש העיר מיכאל וידל את הלוט מעל שלט הכיכר. "כיכר משפחת ביבס".

ראש העיר מיכאל וידל אמר בטקס: "שירי, כפיר ואריאל ביבס ז"ל, שלושה שמות שהפכו לסמל של משפחה אחת קטנה שחייה נגדעו באכזריות שאין לה מילים, אך האור שהותירה אחריה לא יכבה לעולם. בחנוכת הכיכר הזו, בלב הדרך המוליכה ממרכז הארץ לירושלים, אנו אומרים בקול ברור: רמלה לא שוכחת. מדינת ישראל לא שוכחת. נזכור את שירי, את כפיר ואת אריאל בכל צומת של חיים ונלמד מהם על אהבה, על משפחתיות, על הכוח לעמוד גם כשנדמה שהלב נשבר.

"כיכר משפחת ביבס איננה רק אבן ושלט," הוסיף ראש העיר, "היא עדות חיה לכך שגם מתוך הכאב הגדול ביותר אנחנו בוחרים לזכור את האור, לבנות תקווה, ולהעביר לדורות הבאים את האחריות לזכור ולהוקיר. העיר רמלה מחבקת אתכם, באהבה גדולה, בחיבוק שלא נגמר. הכיכר הזו תישא את שמה של משפחת ביבס כסמל לזיכרון שאינו דועך, לתקווה שאינה נכבית, ולחיים שבוחרים להמשיך למרות הכול."