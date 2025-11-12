סערת סגירת גלי צה"ל: ברקע ההחלטה של שר הביטחון כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית, כתב חדש מונה לסגל הכתבים של גל"צ

טוביה יגלניק, צעיר חרדי לשעבר ממודיעין עילית, שהתגייס בגיל 25 לתחנת הרדיו הצבאית, מונה לתפקיד של כתב משטרה ומשפט באזור גוש דן. יגלניק פרסם בחשבון הטוויטר שלו: "מי היה מאמין שהילד החרדי שהאזין בסתר לגל"צ יהפוך לכתב בתחנה".

נזכיר כי לפני ששירת בגלי צה"ל, עבד יגלניק כמגיש חדשות ומבזקים בערוץ 14, שם הוא גם חשף כי הוא עומד להתגייס לצה"ל לראשונה.

בראיון שהעניק לתכניתו של עודד מנשה אמר יגלניק בשנה שעברה על גיוסו המפתיע: "זה סיפור ארוך, עניין שבעצמו שווה אייטם. שנים ארוכות שנלחמתי מול צה"ל כדי שיאפשרו לי להתגייס, כי באתי מרקע חרדי. טיפה מכשולים כאלה ואחרים, אבל עכשיו זה סוף סוף קורה".

המינוי הזה מוכרז שעות לאחר ההחלטה של שר הביטחון לסגור את גלי צה"ל ב-1 במרץ 2026. ארגון העובדים של התחנה מטעם ההסתדרות הכריז בתגובה על סכסוך עבודה.