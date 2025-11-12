שני אחים מקרני שומרון נעצרו אתמול (שלישי) בחשד לפרוטקשן וביצוע עבירות כלכליות. ברשותם נתפסו מזומן, רכבי יוקרה בשווי מאות אלפי שקלים ונכסי קריפטו.
האחים עצרו אתמול בחשד לסחיטת דמי חסות וביצוע עבירות כלכליות נלוות כלפי בעלי עסקים באזור. עם מעבר החקירה לשלב הגלוי לאחר מיצוי פעולות מודיעיניות וגיבוש תשתית ראייתית, ביצעו בלשי תחנת אריאל מעצרים וחיפושים במספר יעדים.
במהלך החיפושים נתפסו, בין היתר: כ-128,000 ₪ במזומן מאות צ'קים שני רכבים (רכב חשמלי בשווי מוערך של כ־400 אלף ₪ ורכב שטח בשווי מוערך של כ־15 אלף ₪, ארנקים קרים לנכסי קריפטו מחשבים, מסמכים וטלפונים ניידים.
החשודים הועברו לחקירה בתחנת אריאל, ובכוונת המשטרה לבחון בקשה להארכת מעצרם בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה. מהמשטרה נמסר: "משטרת מחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות ובשיתוף רשות המסים וכלל גורמי האכיפה לסיכול תופעת סחיטת דמי החסות, לפגיעה בתשתית הכלכלית של העבריינות ולהבאת המעורבים לדין".
1 תגובות
0 דיונים
עכם שמעל בחרם.
האם בארזים בעלי החינוך הדתי האליטוסטי נפלה שלהבת !!! מה יגידו בשכונה ד' ...17:20 12.11.2025
