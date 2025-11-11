שחקן הכדורגל הברזילאי אוסקר,בן ה-34 ששיחק בעבר בצ’לסי ובנבחרת ברזיל, מאושפז היום (רביעי) בבית חולים בסאו פאולו לאחר שהתמוטט במהלך בדיקה רפואית שגרתית. בדיקות שבוצעו לאחר מכן העלו כי הוא סובל מבעיה בלב, שעלולה לחייב אותו לפרוש ממשחק פעיל. מצבו מוגדר יציב, והוא מקבל טיפול רפואי והשגחה צמודה.
אוסקר, בן 34, שיחק בשנים האחרונות בקבוצת שנחאי SIPG הסינית לאחר שעזב את אירופה, ונחשב לאחד הקשרים המוכשרים שיצאו מברזיל בעשור האחרון. ברשתות החברתיות הביעו אוהדים וחברים לקבוצה דאגה רבה ואיחלו לו החלמה מהירה. “שולחים את אהבתנו לברזילאי ומקווים שיתאושש במהרה”, נכתב בהודעה מטעם אחד ממועדוניו לשעבר.
אוסקר קשר נבחרת ברזיל וקבוצת סאו פאולו, החל את דרכו במועדון נעוריו ועשה את הפריצה הגדולה במדי צ’לסי האנגלית, עמה זכה באליפות ובזירה האירופית. לאחר מכן עבר לשאנגחאי SIPG הסינית תמורת 60 מיליון ליש"ט וזכה עמה בתארים רבים. בינואר 2025 שב לסאו פאולו. במדי נבחרת ברזיל רשם זכייה בגביע הקונפדרציות והשתתפות במונדיאל 2014.
