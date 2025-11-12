העונה החדשה של "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" נפתחה אמש בקול תרועה רמה, כאשר מתמודדת דומיננטיות אחת סגרה אותו עם שיא מרשים של 96%. צפו

אמש (שלישי) היה אירוע חגיגי. לא, אנחנו לא מתכוונים לחתונתה של נועה קירל, אלא לפתיחת העונה של הכוכב הבא לאירוויזיון 2026. תוכנית הריאליטי של קשת 12 תמיד מעוררת עניין רב, שכן בסופה נבחר הנציג או הנציגה הישראליים שלנו לתחרות האירופאית. השנה, יש סיכוי גבוה שזאת שוב תהיה נציגה.

צפו – שיא הערב של אלונה ארז:

אלונה ארז שוברת שיא, הכוכב הבא לאירוויזיון (באדיבות קשת 12)

אלונה ארז, בת 17 מתל אביב, הופיעה בסוף פרק הבכורה של העונה החדשה של "הכוכב הבא". ארז השיגה שיא מרשים ביותר, כאשר קיבלה מהשופטים חמישה כחולים מלאים ללא התנגדות כלל, והגיעה למספר מרשים של 96 אחוזים.

אז האם כבר אפשר לקבוע כי השנה שוב תישלח נציגה דומיננטית עם קול מרשים? נצטרך להמתין ולראות.