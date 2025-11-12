חוקרים באוסטרליה גילו ביצי תנינים בני 55 מיליון שנה, מזן נכחד שטיפס על עצים ותקף טרף בקפיצה

עדויות חדשות ושרידים עתיקים שנחקרו באוסטרליה, חשפו אפשרות שעד עכשיו נחשבה לבלתי נתפסת. זן נכחד של תנינים "צד כמו נמרים", אותו זוחל עתיק היה מטפס על עצים, ואף תוקף טרף בקפיצה מהם.

במחקר חדש שפורסם ב־"Journal of Vertebrate Paleontology", חושפים חוקרים מאוניברסיטת ניו סאות' ויילס ביצי תנינים מאובנות בנות 55 מיליון שנה, שהתגלו באופן מפתיע בחצרו של חוואי כבשים בקווינסלנד. על פי הממצאים, הביצים שייכות לקבוצה נכחדת של תנינים קדומים בשם Mekosuchines, שחיו במים באגמים פנימיים של אוסטרליה.

החוקר הראשי, פרופ’ מייקל ארצ’ר, הסביר כי מדובר בזן יוצא דופן שכונה “תניני הצניחה” (drop crocs). לדבריו, "זו הייתה מחשבה מוזרה, אבל ייתכן שחלקם צדו כמו נמרים – קופצים מענפים על טרפם התמים למטה."

התנינים הקדומים הללו, כך מעריכים החוקרים, שילבו יכולות ציד יבשתיות ואוויריות נדירות, שאינן קיימות בקרוביהם המודרניים.

הממצא החדש מעיד כי עולם התנינים הקדומים היה מגוון ומורכב הרבה יותר מכפי שהמדע שיער עד כה.