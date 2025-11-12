חמש שנים לפני שתארח את המונדיאל מרוקו מואשמת בצעד בעייתי כחלק מההכנות. המרוקאים התחילו "לנקות" את הרחובות מכלבים על ידי הריגתם בכמויות עצומות

חמש שנים לפני שתארח את המונדיאל, יחד עם חמש מדינות נוספות. מרוקו מואשמת בצעד בעייתי כחלק מההכנות. המרוקאים התחילו "לנקות" את הרחובות מכלבים על ידי הריגתם בכמויות עצומות. כך על פי הדיווח היום (רביעי) באתר הבריטי הטלגרף.



ההמתה ההמונית של מאות אלפים או מילוני כלבים מתרחשת עכשיו מספר חודשים לפני שהמרוקאים יארחו את אליפות אפריקה. הכלבים הומתו בדרכים שונות ואכזריות.

על פי הדיווחים שלושה מיליון כלבים נהרגים במרוקו כחלק מ"ניקוי הרחובות". באתר של ארגון בעלי החיים העולמי נכתב כי ממשלת מרוקו הורגת מדי שנה מאז שנבחרה לארח את המונדיאל כ-300,000 כלבי רחוב.

המונדיאל ב-2030 יתקיים כאמור בשש מדינות שונות (מרוקו, ספרד, פורטוגל, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי) שפרושות על שלוש יבשות שונות לציון 100 שנים למונדיאל הראשון. ישתתפו בו 48 נבחרות.