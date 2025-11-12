פרקליטות המדינה לא תסכים שהתובע בתיק חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית וההדלפה משדה תימן יהיה שופט מחוזי מכהן – בשל ניגוד עניינים של שר המשפטים יריב לוין, שקידומו של השופט יהיה תלוי בו, כך דווח הבוקר (רביעי) בחדשות 13.
מנגד דווח כי הפרקליטות צפויה להסכים לרעיון ששופט עליון בדימוס ילווה את החקירה. בסביבת לוין לעת עתה מתבצרים בעמדה שהוא ימנה את התובע בתיק.
שירי מנתניה
שופט עליון בדימוס, נשמע טוב: גם פנוי וגם לא לחיץ וגם ראוי.13:24 12.11.2025
יו
בתגובה ל: שירי מנתניה
אז הוא לא רוצה13:30 12.11.2025
