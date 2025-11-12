שרת התחבורה נשאלה על הנתון הקשה של 400 הרוגים בתאונות דרכים השנה, דוברה של השרה, דודו סאסי, השיב בחיוך: "399". התגובה תועדה ועוררה סערה ברשתות

עימות חריג התרחש הבוקר (רביעי) בכניסה לבית המשפט בתל אביב, שם התקיים דיון נוסף במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. הכתבת אור־לי ברלב ניגשה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב ושאלה אותה: "שרת התחבורה, רוצה להגיב על מספר ההרוגים בתאונות דרכים ששובר שיאים והגיע ל-400 איש השנה?" דוברה של השרה, דודו סאסי, השיב בחיוך: "399".

התגובה הצינית תועדה במצלמות ופורסמה ברשתות החברתיות, שם עוררה תגובות נזעמות מצד גולשים ופעילים. בין התגובות שנרשמו ברשת ה-X היה:"‏הוא צוחק על מוות של 400 איש? זה מה שראיתי עכשיו?", כתבה אחת הגולשות.

אחרת הוסיפה: "השרה לתפארת מדינת ישראל. איזו בושה לעם הספר, לעם ישראל הנבון, החושב וההגון". גולש נוסף כתב: "רק לחשוב מה מרגיש בן משפחה או חבר של אחד מ־399 ההרוגים השנה שזה מצחיק את הדובר של מירי רגב. בחילה מעוררת חלחלה".

לראשונה מזה שני עשורים, חצה השנה מספר ההרוגים בתאונות הדרכים את רף ה־400 כבר בתחילת חודש דצמבר, כך עולה מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד). זאת על אף השיפור המתמשך ברמת הבטיחות של כלי הרכב ובתשתיות הכבישים בישראל.

הנתונים מצביעים על עלייה של כ־6% במספר ההרוגים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז נספרו 439 הרוגים בתום השנה. לפי הערכות גורמי המקצוע, בקצב הנוכחי צפויה 2025 להסתיים עם כ־465 הרוגים – המספר הגבוה ביותר זה עשרים שנה.