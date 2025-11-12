מה באמת קורה מאחורי הקלעים של קידום העסקים בירושלים? בפודקאסט סרוגים חושף כפיר ניימן, מנהל האגף לקידום עסקים בעירייה, את האנשים, הסיפורים והפתרונות שעושים את ההבדל

בפודקאסט החדש של סרוגים, התארח כפיר ניימן – מנהל האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים. הוא סיפר על הדרך שעשה מעולם הכלכלה אל השירות הציבורי, על החזון שמניע אותו, ועל הרגעים הקטנים שעושים את כל ההבדל.

צפו בפודקאסט עם כפיר ניימן

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הפודקאסט עם כפיר ניימן - מנהל האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים.

"רציתי לעזור לבעלי עסקים – לא רק לדבר על זה"

ניימן, ירושלמי במקור וכלכלן בהשכלתו, מספר כיצד עבר מהצד של בעלי העסקים אל הצד של העירייה: "עבדתי במשך שנים מול האגף לקידום עסקים, ותמיד חשבתי איך אפשר לסייע לעסקים באמת – לא רק להבטיח. כשהגעתי לתפקיד, נחשפתי לקבוצה מטורפת של אנשים שרוצים לקדם ולעזור, ולראש עיר שנמצא בכל מקום ותומך בכל יוזמה שמקדמת את הכלכלה בעיר".

לדבריו, האתגר המרכזי הוא לראות את האדם מאחורי העסק: "כשבעל עסק לא מקבל מענה, זה לא רק פוגע בעסק – זה משפחה שלמה שעלולה להתפרק. לכן מבחינתי, כל מענה שאנחנו נותנים זה סוג של הצלת חיים".

האגף שמגיע עד בעלי העסקים – תרתי משמע

אחת היוזמות המרכזיות שעליהן הוא גאה במיוחד היא הקמת מחלקת קשרי הלקוחות החדשה. "הצוות יוצא לשטח עם טאבלטים, נפגש עם בעלי עסקים פנים אל פנים, ופותח איתם במקום את כל הנושאים – מארנונה ועד היתרים. המטרה היא שהם לא ייאלצו לרדוף אחרי העירייה, אלא שאנחנו נבוא אליהם".

בנוסף, האגף הרחיב את מענקי סגירות החורף גם לשכונות העיר ולא רק למרכז, והוביל תוכנית לשדרוג עשרה מרכזים מסחריים ברחבי ירושלים. "זו פעם ראשונה שאנחנו נותנים זרקור גם לעסקים שנמצאים רחוק מאור הזרקורים, כדי לוודא שגם הם מקבלים תנאים לצמוח".

"בשביל רגעים כאלה אני כאן"

ניימן נזכר באירוע אחד שנחרט בו במיוחד: "היה חייל מילואים שחזר מעזה, והיה צריך להגיע פיזית לאגף כדי לטפל בעניינים של רישוי ושילוט. הוא התקשר ואמר שהוא מאחר, אז הצוות נשאר במיוחד עד שבע בערב כדי לעזור לו. הוא יצא רגוע, ונסע חזרה לעזה כשהכול סודר. בשביל רגעים כאלה אני כאן – לדעת שאתה באמת משנה משהו בחיים של מישהו".

המסר ליזמים צעירים: תחלמו – אבל עם תכנון

לצעירים שחולמים לפתוח עסק בירושלים יש לו עצה ברורה: "תעשו את זה עם שכל. אל תמהרו להשקיע את כל החסכונות – קודם תבדקו את ההתכנות, תבואו לייעוץ אצלנו בעירייה. יש לנו שירות שנקרא 'חוות דעת מקדמית' – בדיקה לפני פתיחת עסק, כדי להבין אם זה מתאים, מה ייעוד הקרקע, ומה הסיכוי להצלחה".

ניימן מסכם באופטימיות: "בירושלים יש רוח יזמות מדהימה, ואנחנו כאן כדי לוודא שכל בעל עסק יקבל את התמיכה שהוא צריך כדי להצליח".