אברי גלעד נגד החתונה של נועה קירל: "לא ערובה להצלחת נישואים"

איש התקשורת ומגיש הטלוויזיה לא הוזמן לחתונה של נועה קירל ודניאל פרץ – והוא גם לא חוסך במילים על האירוע שמעסיק השבוע את תעשיית הבידור.
אחרי שהשניים התחתנו אתמול (שלישי) באירוע מצומצם שכלל כ-150 איש, הערב יתקיים אירוע נוסף וגדול בהרבה שאליו מוזמנים יותר מ-1,000 אנשים.
החתונה, שכללה משפחה וחברים קרובים בלבד, נערכה במתחם "בית על הים" ביפו. על הפקת האירוע המושקע היו אחראים "סקיי פרודקשן" ושמלת הכלה של קירל עוצבה על ידי מעצב העל אלון ליבנה.
"אני מבר המזל שלא הוזמנו לחתונה של נועה קירל, עמדתי בחוץ ואמרתי אולי אתפוס סלפי עם איזה מפורסם", שיתף גלעד. לאחר מכן אמר לשותפתו להגשה עדי זריפי: "אני לא רוצה חס וחלילה לפתוח עין צרה אבל בתור אחד שהתחתן באחת החתונות הגדולות במדינה אבר – חתונה גדולה היא לא בהכרח ערובה לחיי נישואים מוצלחים בהכרח".
שו
למי אכפת?! למה זה בחדשות?12:31 12.11.2025
ג׳ורג׳
שתחליף שמלת כלה פעמיים ביום למשך שנה עד שימאס לה למי זה איכפת בכלל החתונה שלה .13:11 12.11.2025
יוסי כהן
צודק אברי12:54 12.11.2025
