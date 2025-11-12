חדשות סרוגים

אברי גלעד נגד חתונת הענק של כוכבת הפופ: "לא ערובה לחיי נישואים מוצלחים"

אברי גלעד נגד החתונה של נועה קירל: "לא ערובה להצלחת נישואים"
(צילום: תומר נויברג, אורן נחשון / פלאש 90)
חדשות סרוגים אפרת קרסנר

אפרת קרסנר | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 12.11.2025 / 12:20

אחרי החתונה המשפחתית של נועה קירל ודניאל פרץ, מגיש הטלוויזיה יוצא נגד אירוע הענק של כוכבת הפופ: "אני לא רוצה חס וחלילה לפתוח עין צרה"

איש התקשורת ומגיש הטלוויזיה לא הוזמן לחתונה של נועה קירל ודניאל פרץ – והוא גם לא חוסך במילים על האירוע שמעסיק השבוע את תעשיית הבידור.

אחרי שהשניים התחתנו אתמול (שלישי) באירוע מצומצם שכלל כ-150 איש, הערב יתקיים אירוע נוסף וגדול בהרבה שאליו מוזמנים יותר מ-1,000 אנשים.

החתונה, שכללה משפחה וחברים קרובים בלבד, נערכה במתחם "בית על הים" ביפו. על הפקת האירוע המושקע היו אחראים "סקיי פרודקשן" ושמלת הכלה של קירל עוצבה על ידי מעצב העל אלון ליבנה.

"אני מבר המזל שלא הוזמנו לחתונה של נועה קירל, עמדתי בחוץ ואמרתי אולי אתפוס סלפי עם איזה מפורסם", שיתף גלעד. לאחר מכן אמר לשותפתו להגשה עדי זריפי: "אני לא רוצה חס וחלילה לפתוח עין צרה אבל בתור אחד שהתחתן באחת החתונות הגדולות במדינה אבר – חתונה גדולה היא לא בהכרח ערובה לחיי נישואים מוצלחים בהכרח".

 

 

1
שו

למי אכפת?! למה זה בחדשות?

12:31 12.11.2025
0 6
דווח על תוכן פוגעני
2
ג׳ורג׳

שתחליף שמלת כלה פעמיים ביום למשך שנה עד שימאס לה למי זה איכפת בכלל החתונה שלה .

13:11 12.11.2025
0 2
דווח על תוכן פוגעני
3
יוסי כהן

צודק אברי

12:54 12.11.2025
0 2
דווח על תוכן פוגעני
