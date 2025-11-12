אברי גלעד נגד החתונה של נועה קירל: "לא ערובה להצלחת נישואים"

אחרי החתונה המשפחתית של נועה קירל ודניאל פרץ, מגיש הטלוויזיה יוצא נגד אירוע הענק של כוכבת הפופ: "אני לא רוצה חס וחלילה לפתוח עין צרה"

איש התקשורת ומגיש הטלוויזיה לא הוזמן לחתונה של נועה קירל ודניאל פרץ – והוא גם לא חוסך במילים על האירוע שמעסיק השבוע את תעשיית הבידור.

אחרי שהשניים התחתנו אתמול (שלישי) באירוע מצומצם שכלל כ-150 איש, הערב יתקיים אירוע נוסף וגדול בהרבה שאליו מוזמנים יותר מ-1,000 אנשים.

החתונה, שכללה משפחה וחברים קרובים בלבד, נערכה במתחם "בית על הים" ביפו. על הפקת האירוע המושקע היו אחראים "סקיי פרודקשן" ושמלת הכלה של קירל עוצבה על ידי מעצב העל אלון ליבנה. עוד באותו נושא במעמד הרב הראשי: נועה קירל ודניאל פרץ התחתנו | תיעוד 17:44 | אפרת קרסנר, אוריאל בארי 3 0 😀 👏

אברי גלעד, שהתחתן בעבר בחתונת ענק, ומספר שנים לאחר מכן התגרש, אמר בתוכנית הלילה של קשת 12 כי הוא אינו חובב של אירועים גדולים מאז. "זה היה בסופרלנד, היה כיף מטורף, הייתה חתונה מהממת", טען מגיש הטלוויזיה.

"אני מבר המזל שלא הוזמנו לחתונה של נועה קירל, עמדתי בחוץ ואמרתי אולי אתפוס סלפי עם איזה מפורסם", שיתף גלעד. לאחר מכן אמר לשותפתו להגשה עדי זריפי: "אני לא רוצה חס וחלילה לפתוח עין צרה אבל בתור אחד שהתחתן באחת החתונות הגדולות במדינה אבר – חתונה גדולה היא לא בהכרח ערובה לחיי נישואים מוצלחים בהכרח".