גל ביטולים חסר תקדים באירופה: שווקי חג מולד נסגרים בערים גרמניות מחשש לטרור אסלאמי ולפגיעה ברגשות מוסלמים.

תופעה חדשה מתפשטת ברחבי אירופה, ערים רבות מודיעות על ביטול שווקי חג המולד כתוצאה מחשש לפגיעה ברגשות המוסלמים ביבשת, וחשש מטרור אסלאמי.

תופעה מדאיגה מתפשטת ברחבי אירופה: ערים רבות, בעיקר בגרמניה, מודיעות על ביטול שווקי חג המולד המסורתיים בשל חשש לפגיעה ברגשות מוסלמים – וגם עקב איום ממשי של טרור אסלאמי.

מדובר באירועים שהיוו במשך מאות שנים סמל לתרבות הנוצרית-אירופית ולתקופת החגים, וכעת הם נאלצים להיסגר או להצטמצם באופן חסר תקדים.

בעיר מגדבורג שבגרמניה הוכרז לאחרונה על ביטול השוק המרכזי, לאחר שהרשויות הודיעו כי אינן יכולות "להבטיח את ביטחון הציבור". גם בערים נוספות במדינה, בהן אוברת וקרפן, בוטלו השווקים בשל "דרישות ביטחוניות חדשות" שהפכו את קיומם לבלתי אפשרי.

במדינות נוספות, כמו צרפת, בלגיה והולנד, מתנהלים דיונים דומים לגבי ביטול או שינוי מהותי של חגיגות חג המולד במרחב הציבורי, על רקע רגישות דתית גוברת ואיומים ביטחוניים.