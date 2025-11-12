סיור בתחנת כפר יהושע לרגל 120 שנה לרכבת העמק. חוויה נוסטלגית ומרגשת שמחזירה לימי החלוצים והמסילה שחיברה בין חיפה לדמשק

תחנת רכבת העמק: 120 שנה חלפו מאז שנסעה הרכבת הראשונה מחיפה לדמשק. היום, תחנת כפר יהושע (אחת משמונה התחנות שפעלו בדרך הארוכה בת 160 הק"מ) המשוחזרת מאפשרת הצצה מרגשת לעולם שנעלם – מסע בזמן אל ימי ההתיישבות, החלוצים והמסילה ששינתה את פני העמק.

תחנת כפר יהושע הייתה מאז ומעולם (120 שנה…) התחנה הגדולה ביותר פרט לזו של חיפה. במתחם התחנה היו ארבעה מבנים: מבנה מרכזי דו-קומתי, ששימש כמבנה המרכזי של התחנה; מבנה חד-קומתי עם 3 חדרים שייתכן ששימש למגורי העובדים; מבנה נוסף ששימש ככל הנראה לקופה וקיוסק, ועם הזמן נהרס כמעט לחלוטין; ומגדל מים שנותר בשלמותו.

המבנים נבנו בסגנון גרמני עם קירות אבן עבים כדוגמת מבני הטמפלרים ברחבי הארץ.

במרץ 1948 פסקה פעולתה של רכבת העמק לאחר פיצוץ גשרי הירדן, ליד קיבוץ גשר. המסילה הוזנחה ורוב התחנות נהרסו.

סיפורים ואגדות על "מהירותה" של הרכבת

סיפורה של רכבת העמק והאגדות שנרקמו סביבה מהווים את אחד מהסיפורים היותר עסיסיים הקשורים לאותה התקופה. כל מי שנסע ברכבת הזו אי פעם ממהר לספר על "מהירותה" של הרכבת.

כך מספרים שבימי החורף עת פרחו הכלניות בצדי הדרכים, יכול היה הנוסע לרדת תוך כדי הנסיעה מן הרכבת לקטוף כמה זרי כלניות (אז הן לא היו עדיין פרח מוגן) ולעלות שוב לאותה הרכבת. או לשמוע את סיפור ביצי ציפור הפשוש שהיו מועמסות בחיפה ובהגיע הרכבת לצמח, כבר בקעו גוזלים מן הביצים…

ימי ראשית ההתיישבות והקמת המסילה

ימי רכבת העמק הם ימי תחילת התיישבות החדשה בארץ בתחילת העליות. הימים, ימי סוף תקופת התורכים בארץ ואלו ובראשם הסולטאן רוצים לבנות מסילת ברזל אשר תטיב את דרכם של עולי הרגל למכה ותאפשר קיום חיי מסחר בין חיפה לדמשק. אך בין הרצון למעשה ארוכה הדרך והפרויקט "נתקע".

בתחילת המאה ה-20 כאשר מבחינים באימפריה העות'מנית (הלוא הם התורכים) כי זמנם קרב לקיצו, הם משקיעים סכום עתק של 20,000 לירות תורכיות ומקצים 9,500 פועלים אשר יבנו מסילה בין חיפה לדמשק. 8 תחנות היו קבועות: בחיפה, בתל חנן, תל שמן, כפר יהושע, עפולה, בית שאן, גשר, צמח ואל חמה. מספר תחנות פעלו "לפי הצרכים". יש עולים, יש יורדים – עוצרים וממשיכים הלאה. גם רוחב המסילה היווה בעיה. הקרונות שיובאו מחו"ל התאימו לרוחב מסילה של 105 ס"מ בעוד רוחב האדנים שנבנו כאן היה צר יותר. מה עושים? מלבישים מסילה על מסילה, מרחיבים ומצרים והכל כיד הדמיון והמעשה.

אתרים מומלצים לביקור

כל מי שיסייר בתחנה ששוקמה בכפר יהושע או בפארק קישון המתחדש יוכל לראות במו עיניו את הדברים, ולקרוא עליהם בספרים.

וכדי לשמוע ממקור ראשון, סעו ליישוב אל-רואי. בפאתי היישוב טיפח נחום לוי את תוואי המסילה ואת הקרונות שנסעו כאן בשנת 1935.

איך מגיעים?

נוסעים בכביש 70 עד לצומת תשבי, ממשיכים לכיוון כביש 722 ברמזור הראשון מזרחה (כפר יהושע) או מערבה (קריית חרושת). התחנה בכפר יהושע בתוך היישוב. לפארק הקישון נוסעים ברחוב הרצל ויורדים עד לפארק.

בהמשך נוסעים בכביש מערבה לכיוון אל-רואי. נסיעה של 5 דקות עד לתחנת הרכבת של אל-רואי.