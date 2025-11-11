שיר לוי משחרר את "פחדים" – סינגל אישי ומרגש על בדידות, כאב ותקווה. השיר מוקדש לזכר רועי שלו ומפל אדם ז״ל ונוגע בלב בעדינות ובכנות

הזמר והיוצר שיר לוי משחרר היום (שלישי) את "פחדים", סינגל חדש שנוגע בדיוק במקום שבו הלב מתכווץ והנשמה מחפשת אוויר. זהו שיר על הרגעים שבהם הפחדים משתלטים, כשהלב נסדק – אבל התקווה עדיין שם, עומדת בשקט, מחכה שנושיט לה יד.

האזינו לשיר החדש של שיר לוי – "פחדים"

זיכרון ונקודת כאב

השיר מזכיר לשיר את סיפורם הכואב של רועי שלו ומפל אדם ז"ל, והוא מבקש להאיר את המקומות החשוכים בנפש, אלה שכולנו מכירים מקרוב, אבל לפעמים מעדיפים לא לגעת בהם.

"כל אחד ימצא בו את הפחדים שלו"

שיר מדבר על השיר: "זה שיר שיכול לקחת כל אחד למקום אחר. כל אחד ימצא בו את הפחדים שלו, ואת הדרך להתמודד איתם. כתבתי אותו מהמקום הכי אישי והכי חשוף שהייתי בו."

עם הקול הייחודי שלו – מוכר, חם, קצת שבור וקצת מחבק, שיר לוי מצליח להפוך את הכאב לשיר שמרגיש כמו יד על הכתף.

עוד באותו נושא שיר לוי חוזר אחרי שמונה שנים עם אלבום אישי: "ילד מוזר" 12:03 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"גם חזקים נשברים לפעמים"

בפזמון הוא שר: "אומרים שהגשם ישטוף את כל הפחדים, אולי בחיים אחרים תחברי בי את כל השברים, כי גם חזקים לפעמים נשברים כמו ילדים"

זו שורה שמחזירה אותנו לרגעים שאף אחד לא רואה – כשגם מי שנחשב "חזק" נשבר מבפנים, בשקט.

ממשיך לבנות את הקול הרגשי שלו

"פחדים" מגיע אחרי רצף יציאות וחשיפה מחודשת של שיר בשנים האחרונות, כשהוא ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הקולות הרגשיים והישירים במוזיקה הישראלית – כזה שמצליח לגעת בלי מסכות ובלי תיאטרליות. פשוט אמת.