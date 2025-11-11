השופט (בדימוס) אשר קולה הודיע הערב (שלישי) כי הוא מסרב להצעה של שר המשפטים יריב לוין, שעל פי הדיווח הציע שהוא ישעה את עצמו מתפקידו הנוכחי כנציב תלונות על שופטים. כך על פי הדיווח של כתב I24, אבישי גרינצייג.

מוקדם יותר דווח כי השר לוין הציע שקולה ישעה את עצמו מהתפקיד המקורי במהלך ניהול החקירה כדי להימנע מניגוד עניינים. הודעת השופט בדימוס: "הנציב לא ישעה עצמו מתפקידו כנציב תלונות על שופטים. ההצעה שהוצעה אינה על דעתו. הנציב מוכן לכל פשרה לרבות עבודה בשיתוף פעולה עם אדם עובד מדינה נוסף שיפקח על החקירה לצידו".

מוקדם יותר השבוע השופט קולה, הגיש את עמדתו לבית המשפט העליון, בעקבות העתירות שהוגשו נגד מינויו לחקור את פרשת הדלפת הסרטון ממחנה שדה תימן.

הודעה רשמית שפרסם משרד המשפטים, קולה הדגיש כי לא הביע ולא יביע כל עמדה באשר לשאלת ניגוד העניינים של היועצת המשפטית לממשלה או לסמכותו של שר המשפטים להטיל עליו את התפקיד – וכי יפעל רק בהתאם להחלטת בג״ץ.

דבריי קולה: "בהיותי עובד ציבור, נאותי לקחת על עצמי את התפקיד בכפוף לכל דין. הנציב לא הביע – ואין בכוונתו להביע – כל עמדה בשאלת קיומו של ניגוד עניינים של היועצת המשפטית לממשלה, ובשאלת סמכותו של שר המשפטים להטיל עליו את התפקיד. אין לי עניין אישי בתפקיד, ועיקר – אמתין להכרעת בית המשפט הנכבד, ומובן שאפעל על פיה."