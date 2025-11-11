השופט (בדימוס) אשר קולה הודיע הערב (שלישי) כי הוא מסרב להצעה של שר המשפטים יריב לוין, שעל פי הדיווח הציע שהוא ישעה את עצמו מתפקידו הנוכחי כנציב תלונות על שופטים. כך על פי הדיווח של כתב I24, אבישי גרינצייג.
מוקדם יותר דווח כי השר לוין הציע שקולה ישעה את עצמו מהתפקיד המקורי במהלך ניהול החקירה כדי להימנע מניגוד עניינים. הודעת השופט בדימוס: "הנציב לא ישעה עצמו מתפקידו כנציב תלונות על שופטים. ההצעה שהוצעה אינה על דעתו. הנציב מוכן לכל פשרה לרבות עבודה בשיתוף פעולה עם אדם עובד מדינה נוסף שיפקח על החקירה לצידו".
מוקדם יותר השבוע השופט קולה, הגיש את עמדתו לבית המשפט העליון, בעקבות העתירות שהוגשו נגד מינויו לחקור את פרשת הדלפת הסרטון ממחנה שדה תימן.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
מכבי צעיר
איך השופט קולה יכול לטפל בנושא, הבן שלו הוא הצנזור הצבאי שאישר ליועמשית את פרסום הסירטון ¿??????19:14 11.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר