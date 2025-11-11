ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדת' מדווח על אירוע חריג, המצביע על תוכנית מתגלגלת לפינוי מחבלי חמאס מאזור רפיח ועל קשרים הנרקמים בין גורמים מקומיים לגורמים אמריקניים בכירים.
על פי הדיווח, נערכה פגישה בין יאסר אבו שבאב לבין ג'ארד קושנר, שהיה יועצו הבכיר של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. הפגישה התקיימה במטה הכוחות האמריקניים הנמצא בקריית גת.
המקורות מדווחים כי בפגישה סוכם כי כוחותיו של יאסר אבו שבאב יאבטחו את יציאתם של מחבלי חמאס הנצורים ברפיח. הפינוי יתבצע לעבר אזורים הנמצאים כעת בשליטת ארגון הטרור ברצועת עזה.
בנוסף, הדיווח מציין כי נציגיו של אבו שבאב שוהים באופן קבוע במטה בקריית גת, דבר שמרמז על מעורבות מתמשכת בתיאום המהלכים ברצועת עזה וסביבתה. הדיווח מגיע כאמור מערוץ סעודי ונמסר ללא אישור ממקורות רשמיים נוספים בשלב זה.
