פגישה נערכה בין יאסר אבו שבאב לג'ארד קושנר במטה האמריקני, שבמהלכה סוכם כי כוחותיו יאבטחו את יציאת מחבלי חמאס הנצורים מרפיח לאזורים שבשליטת ארגון הטרור

תגיות: חמאס, יאסר אבו שבאב, עזה, קריית גת