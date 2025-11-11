מועצת שומרון חילקה כ-60 רחפנים תרמיים ליישובים ולחוות, בסיוע החטיבה להתיישבות – ובתרומות בסך מיליוני ש"ח, שגוייסו ע"י ראש המועצה יוסי דגן במבצע התרמה מידידי השומרון בארה"ב: "נבטיח שהיישובים יהיו מוגנים"

המועצה האזורית שומרון השלימה בשבוע האחרון, באמצעות אגף הבטחון ויחידת קשרי החוץ, חלוקה של כ-60 רחפנים תרמיים חדשים מדגם מתקדם במיוחד, במחיר של עשרות אלפי שקלים ליחידה – חלק מהם בסיוע החטיבה להתיישבות וחלק בסיוע תרומות שהושגו במבצע גיוס תרומות שהוביל ראש המועצה יוסי דגן בחודשים האחרונים מול ידידי השומרון בארצות הברית. הרחפנים חולקו כחלק ממהלך אסטרטגי שנולד לאחר הלקחים מ-7 באוקטובר, במטרה לספק לכל יישוב אמצעי ביטחון לזיהוי איומים מידיים.

דגן אמר בארוע עם נציגי הישובים והתורמים ממיאמי כי "אנחנו לא מחכים למערכת, אנחנו לומדים מהאירועים ומיישמים. היום אין יישוב בשומרון שאין לו רחפן תרמי להגנה. זהו לקח ברור מטבח חמאס לפני כשנתיים בשבת שמחת תורה. אנחנו עומדים יחד בעוצמה, כאגרוף ברזל – בשומרון ובכל מדינת ישראל. אנחנו עמלים במועצה האזורית שומרון, יחד עם הנהגות הישובים ועם צה"ל, על מוכנות – לעמוד ביחד באגרוף ברזל מול הנאצים הברברים, שקמו בעוטף עזה ורוצים לקום בכל מקום אחר במדינת ישראל".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: רועי חדי)

ראש המועצה הוסיף והודה לידידי השומרון בחו"ל: "אתם אחים אמיתיים, אתם מחזקים אותנו, ואנחנו חזקים כי יש לנו אמונה. השליחות שלנו היא לבנות את המולדת שלנו, יהודה ושומרון וכל מדינת ישראל. ואנחנו יודעים שאנחנו לא לבד. יש לנו אמונה בקדוש ברוך הוא ואידיאולוגיה ציונית".

אריק גדז׳ מידידי השומרון במיאמי, אמר: "הרחפנים האלה הם מהפכה עבור השומרון, ואני שמח מאוד כי בזכות הקשר שיש לנו עם יוסי, אני חושב שנוכל לעשות עוד הרבה דברים טובים בעתיד, ולעזור ליהודה ושומרון להבטיח שכל היישובים יהיו מאובטחים ומוגנים".

הרחפנים החדשים מאפשרים תצפית לילה באיכות גבוהה, איתור תנועות חשודות בשטחי מרעה ובגבולות היישובים והכוונת כוחות במהירות מרבית. הם ישמשו את כיתות הכוננות והביטחון ביישובים ויהוו שכבת הגנה נוספת לצד המערכות הקיימות.