הרצח האכזרי בגן הציבורי במרכז הארץ: היחידה ללוחמה בפשיעה של משטרת מרחב איילון פענחה את הרצח האכזרי שאירע בתל אביב. בתיעוד שמתפרסם היום ניתן לראות את החשוד נמלט מהזירה לאחר ביצוע המעשה

הרצח האכזרי בגן הציבורי במרכז הארץ: היחידה ללוחמה בפשיעה של משטרת מרחב איילון פענחה את הרצח האכזרי של שירלי יהודה ז"ל, שאירע לפני כחודש בתל אביב. היום (שלישי) הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע.

ב-12.10 בשעה 23.00 בלילה, התקבל במשטרה דיווח על שריפה בגינה ציבורית בצומת יגאל אלון-יצחק שדה בתל אביב. דווח גם על מציאת גופה שרופה במקום. בתיעוד שמתפרסם היום ניתן לראות את החשוד נמלט מהזירה לאחר ביצוע המעשה.

שוטרי משטרת תל אביב דרום, כולל אנשי מז"פ מרחב איילון, הגיעו למקום האירוע והחלו בתחקור הזירה ואיסוף ממצאים. מהממצאים עלה כי מדובר באירוע רצח של אישה שגופתה נשרפה באותו המקום. פעולות חקירה מהירות של כוחות המשטרה בהובלת היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב איילון, הובילו לזהותו של החשוד ברצח, תושב תל אביב, בן 47, שנעצר כעבור מספר שעות.

עוד באותו נושא בתוך שעה: 2 מקרי רצח בצפון תל אביב וביפו 20:19 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

במהלך החקירה ביצעו חוקרי היל"פ פעולות חקירה רבות, גבו עדויות, כמו כן בוצעו בדיקות במעבדות משטרה שונות. מחומר החקירה שנאסף עולה כי באותו לילה החשוד חנק את שירלי יהודה ז"ל, רצח אותה והצית את גופתה במקום הרצח. מיד לאחר מכן נמלט מהזירה באמצעות האופניים החשמליים ונסע לכיוון נמל יפו. שם השליך לים את הטלפון הנייד של הקורבן, במטרה להשמיד ראיות ולשבש את החקירה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דוברות המשטרה)

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב והיום, עם סיום החקירה, הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום חמור בגין רצח.