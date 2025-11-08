צעיר בן 20 נפצע באורח אנוש מירי בחניון בשדרות רוקח בתל אביב. צוותי מד"א ביצעו בו החייאה ופינו לאיכילוב. המשטרה פתחה בחקירה.

אירוע ירי חריג בתל אביב הותיר פצוע בשנות ה-20 לחיו במצב אנוש, כוחות חירום מבצעים טיפולי החייאה במקום.

על פי הודעת דוברות מד"א, בשעה 19:48 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על פצוע באירוע אלימות. צוותי החירום שהגיעו למקום מצאו את הצעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים איכילוב תוך כדי המשך פעולות החייאה.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע ובודקת אם מדובר בסכסוך פלילי או רקע אחר. כוחות גדולים פועלים בזירה ואוספים ממצאים, כאשר הרחוב הסמוך נסגר לתנועה לזמן קצר.