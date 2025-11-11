אסטוניה וישראל מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 1992, ולאסטוניה שגרירות בישראל מ-2009. כעת נפתחת גם שגרירות ישראלית בטאלין

אחרי מולדובה וזמביה: שר החוץ גדעון סער פתח היום (שלישי) עם שר החוץ של אסטוניה מרגוס צחקנה את שגרירות ישראל בטאלין, בירת אסטוניה. במהלך פתיחת השגרירות קבע השר סער מזוזה.

אסטוניה היא חברה באיחוד האירופי ובנאט״ו והיא אחת המדינות המובילות בעולם בתחום ההיי-טק. המדינה האירופאית נחשבת חלוצה עולמית בתחום הדיגיטציה של המגזר הציבורי ויש פוטנציאל גדול לחיזוק הקשרים בין המדינות.

אסטוניה וישראל מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 1992, ולאסטוניה שגרירות בישראל מ-2009.

זוהי השגרירות החדשה השלישית של ישראל שנפתחת השנה בהחלטת שר החוץ, לאחר השגרירויות שנפתחו במולדובה (בפברואר) ובזמביה (באוגוסט).

שר החוץ גדעון סער התייחס לפתיחת השגרירות החדשה: "אנחנו כל הזמן מתקדמים. זאת השגרירות השלישית שאנחנו פותחים השנה. לפני כן פתחנו במולדובה ובזמביה – ועכשיו באסטוניה, מדינה שהיא חברה באיחוד האירופי. יש לזה ערך רב".

עוד הוסיף ואמר סער: "ישראל מותקפת לא רק צבאית אלא גם מדינית, אבל ממשיכה לפתח ולקדם את היחסים המדיניים שלה. ואת זה אנחנו עושים היום כאן, בטאלין, וגאים מאוד בכך".

לאחרונה פיג'י פתחה שגרירות בירושלים בטקס מיוחד ב-17 בספטמבר, במעמד ראש הממשלה ושר החוץ סיטיבני ראבוקה.