פיג'י תפתח שגרירות בירושלים בטקס מיוחד שיתקיים ב-17 בספטמבר, במעמד ראש הממשלה ושר החוץ סיטיבני ראבוקה. סער בירך: "נמשיך לפעול לפתיחת ולהעברת שגרירויות נוספות לירושלים בירתנו"

שגרירות נוספת תיפתח בבירה: ממשלת פיג'י הודיעה היום (שלישי) כי תפתח שגרירות בשכונת הר חוצבים בירושלים, כשטקס הפתיחה יתקיים ב-17 בספטמבר. ראש הממשלה ושר החוץ של פיג׳י, סיטיבני ראבוקה, יגיע לטקס פתיחת השגרירות.

פתיחת השגרירות בירושלים מגיעה בהמשך לסיכום שהושג בפגישת שר החוץ גדעון סער בחודש פברואר עם ראבוקה, בשולי ועידת מינכן לביטחון. "אני מברך את פיג׳י וראש ממשלתה ושר החוץ, ידיד ישראל סיטבני ראבוקה על החלטתה לפתוח שגרירות בישראל, בירושלים בירתו הנצחית של העם היהודי" אמר סער. "נמשיך לפעול לפתיחת ולהעברת שגרירויות נוספות לירושלים בירתנו".

פיג'י תהיה המדינה השביעית שפותחת שגרירות רשמית בירושלים, כשהיא מצטרפת לארה"ב, גואטמלה, קוסובו, הונדורס, ופפואה גינה החדשה. המדינה האחרונה שהעבירה את שגרירותה בירושלים היא פרגוואי, כשנשיא המדינה סנטיאגו פניה הגיע לארץ כדי להשתתף בטקס הפתיחה בדצמבר האחרון.