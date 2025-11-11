משרד הבריאות הכריז כי העיר חיפה נכנסה לרשימת הערים בהן חלה התפרצות, לאחר שתינוק בן שנה וחצי מבית החולים בני ציון אובחן כחולה במחלה. מאז סוף אוקטובר דווחו בחיפה בסך הכל חמישה מקרי חצבת

מחלת החצבת ממשיכה להתפשט בישראל: אחרי שיישובים רבים כבר הוכרזו כמקומות בהם ישנה התפרצות קשה של המחלה, מצטרפת כעת עיר חדשה.

משרד הבריאות הכריז כי העיר חיפה נכנסה לרשימה, לאחר שתינוק בן שנה וחצי מבית החולים בני ציון אובחן כחולה במחלה. מאז סוף אוקטובר דווחו בחיפה בסך הכל חמישה מקרי חצבת, בהם: שני אחים לא מחוסנים שנדבקו בירושלים בסוף החודש הקודם.

העיר הצפונית מצטרפת לרשימת הערים בהן כבר קיימת התפרצות. ואלו היישובים שבהם כבר יש התפרצות פעילה של החצבת: בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, תקוע, המועצה האזורית מטה בנימין, בית"ר עילית.

במשרד הבריאות מדגישים את החשיבות בחיסון נגד המחלה. כדי להגן על האוכלוסייה מפני החצבת יש צורך ש-95% מהאוכלוסייה יהיו מחוסנים. ההתפרצות של החצבת בישראל החלה באפריל 2025 בשל ירידה באחוז המתחסנים והגעת חולים מחו"ל שגורמים להדבקה בארץ.

במשרד הבריאות אומרים כי תינוקות בגיל 6–11 חודשים המתגוררים ביישובים בהם חלה התפרצות יוכלו לקבל מנה מוקדמת של חיסון נגד חצבת ללא תור בטיפת חלב ובקופות החולים. מנה מוקדמת של חיסון נגד חצבת מספקת הגנה של 70%–85% מפני הנגיף. חיסון זה ניתן בנוסף ל-2 מנות החיסון שמקבלים תינוקות וילדים בהמשך במסגרת חיסוני השגרה (בגיל שנה ובכיתה א').