משרד הבריאות מזהיר: שני חולי חצבת נסעו באוטובוסים וברכבת בין ירושלים, בני ברק, פתח תקווה ותל אביב – הציבור מתבקש לוודא חיסון בהקדם

משרד הבריאות מעדכן היום (ראשון) כי אותרו שני חולי חצבת שנסעו במספר קווי תחבורה ציבורית, וקורא לציבור ששהה באותם קווים ובאותן שעות לוודא שהם מחוסנים בהתאם להנחיות.

פרטי הנסיעות:

28.10.2025 – אוטובוס מפתח תקווה לבני ברק (קו 292) בשעה 07:16, ואוטובוס מבני ברק לפתח תקווה (קו 292) בשעה 14:45.

29.10.2025 – אוטובוס מפתח תקווה לבני ברק (קו 292) בשעה 07:16, ואוטובוס מבני ברק לפתח תקווה (קו 292) בשעה 14:45; בנוסף – אוטובוס מפתח תקווה לתל אביב (קו 166) בשעה 09:00, ורכבת מתל אביב להרצליה בשעה 13:15.

30.10.2025 – אוטובוס מירושלים לבני ברק (קו 416) בשעה 00:00, ולאחר מכן אוטובוס מבני ברק לפתח תקווה (קו 292); בנוסף – אוטובוס מפתח תקווה לתל אביב (קו 166) בשעה 09:00, ורכבת מתל אביב להרצליה בשעה 13:15.

בנוסף, ב-29.10.2025, משעה 19:00, אחד החולים שהה באולם אירועים ברחוב דוברת שלום 6 בירושלים.

במשרד הבריאות מדגישים כי חצבת היא מחלה מדבקת מאוד, ומבקשים מכל מי ששהה במקומות ובשעות שצוינו לוודא כי חוסן כנדרש. ניתן לבדוק את סטטוס החיסון האישי דרך האתר הממשלתי, בפנקס החיסונים הדיגיטלי.

לבדיקת הצורך בקבלת חיסון ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*), או למחלקה לאפידמיולוגיה בלשכת הבריאות המחוזית תל אביב (בין השעות 8:00–14:00) בטלפונים 03-5634755 / 03-5634757.

משרד הבריאות שב ומדגיש כי חצבת היא מחלה הניתנת למניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח, וקורא לציבור להקפיד על חיסון בהתאם להמלצות.