אחרי הפסקה בעקבות המלחמה בישראל: פסטיבל אילת למוסיקה קאמרית חוזר ובגדול. למעלה מ-80 מוזיקאים מובילים מ-15 מדינות שונות ברחבי העולם יגיעו לישראל כדי להופיע בפסטיבל למוסיקה קאמרית באילת.

בין המדינות המשתתפות: ארה"ב, גרמניה, צרפת, איטליה, ליטא, קוריאה, רוסיה, ספרד, הולנד ועוד. הפסטיבל שזו שנתו ה-17 מהווה בית למוסיקה קאמרית באיכות עילית לחיבורים חוצי גבולות ולחוויה תרבותית יוצאת דופן בנופי ים סוף.

הפסטיבל יכולל 15 קונצרטים בארבעה ימים (19-22.11). מדובר בקונצרטים קאמריים בהשתתפות טובי הסולנים מהארץ ומהעולם, קונצרטים רחבי ממדים עם מיטב היצירות התזמורתיות והכוראליות, פלמנקו עכשווי, ג'אז, סווינג, שילובים מפתיעים ועוד.

בין המופעים: אמן ההיפ הופ שאנן סטריט שיחבור לאחיו נגן הבסון אייל סטריט ולהרכב נגני כלי הקשה ומיתרים מספרד ומאיטליה ויחדיו יעלו תוכניות מפתיעות ומסקרנות, המקהלה הממלכתית של גאורגיה, התזמורת הקאמרית מזרח מערב מגרמניה, הקאמרטה הישראלית ירושלים, הצ'לן אלכסנדר רודין, הכנר דוד גרימל, , פסנתרן הג'אז עומרי מור, דואו הפסנתר הצרפתי לודמילה ברלינסקיה וארתור אנקל, הזמרות שירה פטשורניק ושרה גוזי ועוד.

השנה יגיעו לאילת מוסיקאים מגרמניה, צרפת, ליטא, ספרד, יפן, הולנד, אסטוניה, גאורגיה, קנדה, אקוודור, קוריאה, רוסיה וארה"ב ואלו יופיעו לצד מוסיקאים מעולים מישראל.

הפסטיבל מתחבר למצב בישראל ויקיים קונצרטים לזכר הנופלים, למען החטופים, ולצידם מופעים הנושאים מסר של תקווה, חוסן והתחדשות – ובהם הרקוויאם של מוצרט, גלוריה של ויואלדי, רפרטואר עכשווי עוצמתי, ומפגשים מפתיעים בין מוסיקה קלאסית לעולמות הג'אז, הפלמנקו, וההיפ-הופ.

השנה, לראשונה, יתקיים הפסטיבל בשיתוף פעולה עם רשת מלונות אסטרל. המופעים יתארחו במתחמים המרהיבים של אסטרל טרמינל ומלון מלכת שבא, ויציעו חוויה מוסיקלית יוצאת דופן על רקע נופיה הייחודיים של העיר הדרומית.