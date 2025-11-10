על פי החוק, גם דברי שבח או הזדהות עם מבצעי פיגועים ייחשבו כהסתה לטרור, ורף ההוכחה יוקל כך שדי ב"אפשרות סבירה" שהפרסום יביא למעשה טרור • בנוסף, המשטרה תוסמך לפתוח בחקירה באישור קצין בכיר, ללא צורך באישור הפרקליטות

ועדת החוקה של הכנסת אישרה היום (שני) לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק המאבק בטרור שיזמו חברי כנסת מהקואליציה. לפי התיקון, גם דברי שבח או הזדהות עם מבצע פיגוע קטלני ייחשבו כהסתה לטרור, ורף ההוכחה יוקל כך שדי ב"אפשרות סבירה" שהפרסום יביא למעשה טרור. בנוסף, המשטרה תוכל לפתוח בחקירה בעבירות הסתה ללא אישור הפרקליטות, באישור קצין בדרגת תת־ניצב ומעלה.

ח"כ צבי סוכות אמר בדיון: "המגיפה הגדולה ביותר היום היא הסתה לטרור. הגשתי תלונות פעם אחר פעם, ולא נעשה דבר. התיקון הזה חשוב מאין כמותו וייתן למשטרה כלים אמיתיים להילחם בתופעה".

עוד באותו נושא תושב הפזורה הבדואית נעצר בחשד לתמיכה בדאעש 14:42 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

ח"כ לימור סון הר מלך הוסיפה: "תופעת הטרור הרצחני חסרת תקדים בהיקפה ובעוצמתה. מדובר בדיני נפשות, ולכן שיקול הדעת לפתוח בחקירה מחייב אחריות. יחד עם זאת, יש מקום לבחון אפשרות שגם קצינים בדרגות נוספות יוסמכו לכך".

יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, סיכם: "הסתה לטרור אינה חלק מחופש הביטוי. ראינו שוב ושוב מקרים שבהם לא נפתחה חקירה במועד. אם רב פקד מוסמך לפתוח בחקירת איומים, אין סיבה שלא יוכל להחליט גם במקרי הסתה לטרור". לדבריו, הקואליציה תתנגד להסתייגויות במליאה כדי לקדם את החוק להצבעה סופית.

חברי האופוזיציה תקפו את החוק וטענו כי הוא מעניק סמכויות עודפות למשטרה ויפגע בחופש הביטוי. ח"כ יואב סגלוביץ' (יש עתיד) הזהיר: "חופש ביטוי וקבלת החלטות בנושא כזה לא צריכים להיות בידי קצין משטרה. מדובר בסמכות שעלולה לגרום לאפקט מצנן כלפי אזרחים, והנזק עלול להיות ארוך טווח".