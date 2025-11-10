כמו בסרטים: מחבלי חיזבאללה עברו ניתוחים כדי לברוח מצה"ל

חדשות סרוגים

(צילום: אילוסטרציה, Gemini)
עודכן לאחרונה 10.11.2025 / 10:27

מפקדים של ארגון הטרור עברו ניתוחים פלסטיים באיראן על מנת שצה"ל לא יזהה אותם ולא יצליח לפגוע בהם. כל הפרטים

לקחו את ההסוואה שלב אחד קדימה: מחבלי חיזבאללה בלבנון עברו ניתוחים על מנת להסוות את פניהם, כך על פי דיווח של ערוץ אל-חדת' הסעודי. מדובר במפקדים בכירים שהותקפו על ידי הצבא הישראלי בעבר ומכיוון שהם חוששים להפוך למטרות תקיפה בעתיד, הם החליטו לבצע את הצעד הקיצוני הזה.

על פי הדיווח עשרות בכירים ומפקדים כבר עברו את הניתוחים הפלסטיים. בנוסף לכך מפקדים בארגון הטרור שלא נפצעו בעבר מתקיפות צה"ל, גם הם עברו ניתוחים פלסטיים. בדיווח מצוין כי הניתוחים בוצעו באיראן ובעיראק, לשם היו צריכים לנסוע מלבנון.

כל זה ברקע הדיווחים על התקיפות עליהן מדווחים כלי תקשורת בלבנון. אתמול דווח כי כטב"מ ישראלי תקף טנדר שנסע סמוך לכפר ח'רבת סלם שבדרום המדינה. לפי הדיווחים, שלושה טילים נורו לעבר הטנדר, כשיש הרוג במקום.

התקיפה היא האחרונה בסדרה של מתקפות ישראליות שכוונו נגד מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון – כשרק בשבת 3 מחבלים חוסלו ב-2 תקיפות נפרדות לאורך היום. בשעות הבוקר של יום ראשון כוחות אוגדה 210 וחיל האוויר חיסלו שני מחבלים מארגון הטרור "הפלוגות הלבנוניות", שפועל בהכוונת חיזבאללה, בכפר שבעא, ובהמשך היום נאמר כי חוסל מחבל נוסף של חיזבאללה במרחב ברעשית.

 

