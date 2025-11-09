גל התקיפות נמשך: כלי התקשורת בלבנון דיווחו כעת (ראשון) כי כטב"מ ישראלי תקף טנדר שנסע סמוך לכפר ח'רבת סלם שבדרום המדינה. לפי הדיווחים, שלושה טילים נורו לעבר הטנדר, כשיש הרוג במקום.
התקיפה הנוכחית היא האחרונה בסדרה של מתקפות ישראליות שכוונו נגד מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון – כשרק אתמול 3 מחבלים חוסלו ב-2 תקיפות נפרדות לאורך היום. בשעות הבוקר כוחות אוגדה 210 וחיל האוויר חיסלו שני מחבלים מארגון הטרור "הפלוגות הלבנוניות", שפועל בהכוונת חיזבאללה, בכפר שבעא, ובהמשך היום נאמר כי חוסל מחבל נוסף של חיזבאללה במרחב ברעשית.
בצה"ל אמרו כי המחבלים שחוסלו עסקו בהברחת אמצעי לחימה ששימשו את חיזבאללה וכן בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור. "פעולותיהם היוו הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".
