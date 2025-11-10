חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 10.11.2025 / 08:39

השירות המטאורולוגי מעדכן: סוף השבוע הקרוב צפוי להיות חורפי במיוחד עם גשמים עזים, שיטפונות בדרום והצפות בחוף ובשפלה. זה הצפי המלא

הטווח עדיין מעט רחוק, אך הולך ומסתמן שינוי משמעותי במזג האוויר לקראת סוף השבוע – חורף אמיתי בפתח. על פי התחזית העדכנית, צפויה מערכת חורפית שתביא עמה גשמים משמעותיים, שיטפונות והצפות ברחבי הארץ. היום (שני) עדיין ישרור מזג אוויר חם מהרגיל ויבש, אך בימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה, וביום חמישי כבר יורגש שינוי ניכר. משעות הצהריים של יום חמישי ואף במהלך יום שישי צפויים גשמים בנגב ובערבה – ייתכן שחזקים – והשירות המטאורולוגי צפוי לפרסם התרעות על שיטפונות ושיבושים בדרום. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר בשעות הלילה שבין שישי לשבת ייכנס אוויר קר עוד יותר, וגשמים יתפשטו צפונה – לאזורי החוף, הצפון והשפלה. לפי התחזיות, כמויות המשקעים הצפויות במישור החוף ובשפלה יהיו גבוהות, ועלולות לגרום להצפות במהלך השבת. נראה שתקופת היובש הארוכה עומדת להסתיים, וימי חורף גשומים – אולי אף סוערים במיוחד – בדרך אלינו.

תגיות: גשם, השירות המטאורולוגי, רוחות, תחזית מזג האוויר