כשהפרק הראשון של "אני נועה קירל" ב-yes מתחיל, הצופים מקבלים הצצה לפמליה השלמה שמלווה את כוכבת הפופ הכי גדולה כיום בישראל. מעבר להורים שלה, שנחשבים למאוד מעורבים, יש לה גם סוכן, גם יח"צן וגם צוות סושיאל שדואג ללוות אותה לכל אירוע בלו"ז.

כמה אמיתי אתה יכול להיות כשיש סוללה שלמה של אנשים שכל היום מסתובבת סביבך? קשה מאוד. דווקא ברגע שבו נועה קירל רצתה קצת זמן לעצמה, בדקות שאחרי הצעת הנישואין של דניאל פרץ, היא נאלצה לנהל קמפיין יחסי ציבור ולשווק את הרגע הכי אינטימי שבחייה.

אביה של נועה, אמיר קירל, אמר למצלמה כי שם היא חוותה נקודת שבירה: "זה הדבר היחידי שהצליח לפגוע בה. שאמרו שזה תרגיל יחסי ציבור בשביל למכור כרטיסים לפארק הירקון". נכון, המציאות אכזרית, אבל זו בדיוק התדמית שקירל טיפחה לעצמה לאורך השנים. תדמית של כוכבת פופ מהודקת ולעיתים מלאכותית, מה שגורם למותג הזה שנקרא "נועה קירל" להיראות מנוהל מדי.

ברגע אחד שבו נועה קירל מחליטה לקחת את המצלמה לארון ולצלם את עצמה פורצת בבכי כשההופעה עליה עבדה במשך 3 חודשים מתבטלת בגלל אזעקה, זה נראה מהצד קצת לא אמיתי. מצד שני, היא בסך הכל בת 24. מה אנחנו רוצים ממנה?

"אני מרגישה שלא משנה מה אני אעשה, לא משנה מה אני אבחר לעשות פשוט כל דבר כבר יהיה לאנשים להגיד. וזה פשוט מעייף אותי כבר. ברור שפרופורציות, קורים דברים הרבה יותר גרועים, אף אחד גם לא חושב מה אני עוברת ברמה האישית. ואיך זה מרגיש לי ואיך אני מתמודדת. ובאמת לא משנה מה אני אעשה, אני תמיד אצא לא בסדר, זה אכזרי כבר", אמרה כשדמעות זולגות על פניה.

אנחנו מאמינים לעצבות שלה, אבל הסיבה שזה נראה קצת מזויף זה בעיקר כי בדיוק כמו שקירל אמרה בעצמה, קורים דברים הרבה יותר גרועים מביטול הפקת ענק בפארק הירקון. חטופים וחיילים שנמצאים עדיין בשיקום, משפחות שכולות שאיבדו את היקר להן מכל.

הסדרה אמורה לספק הצצה לחייה של כוכבת הפופ מאחורי הקלעים, ולהציג רגעים וצדדים שלא הכרנו. אבל גם היא ערוכה טוב, לפעמים טוב מדי. כמעט אין רגעים שבהם קירל נמצאת לבד. תמיד יש שם מישהו, להשגיח ולוודא שהיא לא אומרת משהו לא נכון.

דווקא בהצצה לפרקים הבאים של הסדרה בסוף הפרק הראשון, נראה כי נועה קירל נפתחת יותר ומתבגרת. אולי אפילו נזכה להכיר צדדים מעניינים בה, בזמנים שהיא אינה מוקפת באנשי יח"צ או הפקה.

"כל יום זה מלחמה וכל יום אני נלחמת לשמור על המקום שלי", אומרת קירל בבכי בהצצה לפרקים הבאים, וזה נכון. תוחלת חייה של כוכבת פופ אינם ארוכים במיוחד, וכשאת מגיעה לגיל 30 כולם כבר מחפשים את הדבר הבא. אין זה פלא שקירל נמצאת במרוץ לכבוש עוד ועוד פסגות, והיא כנראה גם תצליח. היא לא רואה בעיניים.

"היא תהיה אמא שמתקשרת לאמא. יהיו לה 7 אופריות", אומר בצחוק אביה של קירל, ובכך מאשר את הטענה שלמרות שנועה קירל עובדת קשה, היא גם מאוד מפונקת. האם זה מה שמעצבן אותנו בה כל כך?

לא משנה מה נועה קירל תעשה, כנראה תמיד זה יהיה מקצועי וחסר פגמים. וזה מה שמפריע, גם כשהיא בוכה למצלמה לא תמיד אנחנו מאמינים לה. אולי בהמשך הסדרה נגלה שהיא לא בדיוק מה שחושבים עליה, ואולי לא. כך או כך – תמיד מעניין לצפות בה.