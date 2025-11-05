נועה קירל פותחת את הלב בריאיון אישי לסרוגים: על האהבה הגדולה עם דניאל פרץ, על הרב ישראל מאיר לאו שיחתן אותם, על סדרת הדוקו החדשה ועל ההחלטה לוותר השנה על הפסטיגל

נועה קירל פותחת את הלב ומדברת על התקופה הכי אישית בקריירה שלה – רגע לפני שהיא הופכת לכלה. בראיון לסרוגים היא מדברת בכנות על האהבה הגדולה עם דניאל פרץ, על הבחירה לוותר השנה על הפסטיגל, על הסדרה הדוקומנטרית החדשה שתלווה אותה ועל ההחלטה המרגשת להינשא על ידי הרב ישראל מאיר לאו, שחיתן גם את הוריו, סביו ודודיו של דניאל.

צפו בראיון של נועה קירל לסרוגים

"הרב לאו יחתן אותנו – זה היה לדניאל מאוד חשוב"

לקראת החתונה המדוברת, נועה מספרת כי מי שיחתן אותם הוא הרב ישראל מאיר לאו – אחת הדמויות הרבניות הבולטות בישראל, שחיתן בעבר את הדורות הקודמים במשפחתו של דניאל פרץ.

"הרב לאו צריך לחתן אותנו בעזרת השם, וזה רב שחיתן גם את הסבא וסבתא של דניאל וגם את ההורים שלו, הדודים שלו, וזה היה לו מאוד מאוד חשוב – אז אנחנו שומרים על המסורת הזאת."

"חתונה זה תהליך מאוד מבוגר ומאוד אישי"

לצד ההכנות לחתונה, נועה מספרת גם על התהליך האישי שהיא עוברת: "אני חושבת שזה בכלל כל התהליך שאני עוברת עכשיו, כי חתונה זה משהו מאוד מבוגר ומאוד אישי. אני עוברת המון, וזה משהו שבא לי שאנשים גם יראו – כי 10 שנים הקהל בעצם גדל איתי, ובא לי שיראו גם את הצדדים האלה האישיים."

כשנשאלה על מי יופיע בחופה, היא חייכה – "יהיה כל מיני… זה זמר שיכניס אותנו לחופה, יהיה זמר שיופיע בחופה…" ועל חנן בן ארי, שבעבר דובר כי יכניס אותה לחופה, היא מבהירה: "אז זה לא יקרה, אבל אני בטוחה שאנחנו נעשה עוד דברים עם חנן, כי חנן מדהים."

"וואו, באמת סדרת דוקו שבה אני חושפת המון המון צדדים"

מעבר לחתונה, נועה משיקה בימים אלה סדרת דוקו חדשה שתעלה לשידור בתחילת השבוע הבא (יום ראשון). "וואו, באמת סדרת דוקו שבה אני חושפת המון המון צדדים שלא חשפתי עד היום, ואני באמת מאוד מתרגשת מזה," היא אומרת.

"הם באמת מכירים אותי 10 שנים, אבל לא מכירים אותי באמת את נועה, וזו פעם ראשונה שייחשפו להם המון דברים חדשים."

נועה קירל על הפסטיגל השנה

"פסטיגל זה הפקה שמאוד קרובה לליבי"

השנה, בניגוד לשנים קודמות, נועה לא תיקח חלק בפסטיגל – החלטה שהיא מקבלת באהבה.

"אני תמיד רוצה לעשות הכל מהכל, אבל זה באמת לא אפשרי. אני בן אדם אחד, ולעשות גם פסטיגל וגם לתכנן שתי חתונות – זה משהו שהוא בלתי אפשרי, לקחתי את זה בחשבון. פסטיגל זה הפקה שמאוד קרובה לליבי. וזה בסדר גם רגע להתגעגע."

הסדרה החדשה של נועה קירל

הסדרה, בת שמונה פרקים (שני פרקים בכל שבוע), עוקבת אחרי נועה בשנת העשור לקריירה שלה – מהצעת הנישואין של דניאל פרץ ועד ההכנות לחתונה. בין רגעים נוצצים על הבמה לבין רגעים אישיים מאחורי הקלעים, הסדרה מציעה מבט אינטימי ונדיר על חייה של הכוכבת הצעירה.