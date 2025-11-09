מגיש הרדיו והטלוויזיה טוען כי הניסיון הרב שלו בתעשייה לא הספיקו לו בשביל לייצר את הקריירה שרצה לעצמו – ולכן החליט לטפח קהילה ברשתות החברתיות. כעת הוא רוצה ללמד אחרים כיצד לעשות זאת ומציע הזדמנות לעוקבים שלו

מגיש החדשות והרדיו בתפנית מעניינת בקריירה המקצועית שלו: טל שנהב, מגיש בגלי צה"ל ובערוץ i24NEWS משתף היום (ראשון) כי הוא מתכוון לפתוח בית ספר פרטי משלו ללימודי תקשורת.

שנהב שיתף בסטורי שלו כי עוקבים רבים טוענים כי לימודי התקשורת באוניברסיטאות ובמכללות אינן מספקות את מה שנדרש כיום מעובדים בשוק התקשורת שהולך ומשתנה. בסטורי שהעלה כתב שנהב: "המון כאן התלוננו בפני על חוסר היעילות של התארים המסורתיים בתקשורת, חוסר הפרקטיות שלהם, ובעיקר חוסר ההתאמה לשוק החדש בעולם הרשתות החברתיות".

לאחר מכן הוסיף מגיש החדשות כי "בעקבות כך התחלתי לחכוך בדעתי הקמה של בית ספר פרטי לעיתונות בהובלתי, ובשיתוף אנשי תקשורת מהשורה הראשונה. המטרה היא לקחת אנשים עם פוטנציאל וללמד אותם עיתונות באופן שתואם ל-2025. קורס של כמה חודשים שבו לומדים מעיתונאים מובילים מכל הערוצים, כשלצידם משפיעני רשת בעולמות האקטואליה".

שנהב ציין כי הוא ילמד את הסטודנטים טכניקות ויכולות מקצועיות שחייבים לדעת בשוק התעסוקה של עולם התקשורת: " איך להכין כתבה, ראיון ותחקיר, ולצד כל זה נעבוד על ביטוי עצמי מול מצלמה, בין אם זה מצלמת אולפן או זאת של האייפון כדי לאפיין את האישיות החדשותית שלנו ברשתות החברתיות ולטפח את ה-PERSONAL BRAND שלנו בנכסים האישיים". עוד הוסיף שנהב: "כמובן שגם נכיר את האולפן מקרוב, ונלמד איך לטפח מקורות ולשדר חדשות מתפרצות".

מגיש הטלוויזיה ציין כי טיפוח הרשתות החברתיות הוא קריטי במציאות של 2025: "אני זוכר כשהתפטרתי מחדשות 13, שם עבדתי כמבזקן וכתב, הבנתי שברגע שאני מסיים – אין לי שום נכס ביד שיגרום לאחרים לרצות לקבל אותי לעבודה. לא היו לי עוקבים או קהילה".

למרות שרכש ניסיון רב מול מצלמה וגם שירת בגלי צה"ל, לדבריו רק קהילה שהצליח לבנות סביב המותג האישי שלו, היא מה שבנתה אותו וקידמה אותו בתעשייה: "באותו יום החלטתי שאני מקים לעצמי אימפריה פרטית שלא תלויה בדבר, הרשתות החברתיות שלי – כך שתמיד אהיה אטרקטיבי בעיני הקהל וגם בעיני המעסיקים. אין תחליף במקצוע הזה לקהל שהולך איתך לכל מקום".

שנהב ציין כי הוא פותח בית ספר עבור העוקבים שיפנו אליו דרך הסטורי, והדגיש כי מדובר בפיילוט בלבד שמיועד ל-5 תלמידים.