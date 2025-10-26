גלי צה"ל משיקה מגזין צהריים יומי חדש בהגשת מירב פלדמן, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, המשלב תרבות אקטואלית, שיחות אישיות וראיונות עם אורחים מסקרנים

תחנת גלי צה"ל מתחדשת, ומשיקה היום (ראשון) את תכנית הצהריים החדשה. התוכנית החדשה תהיה מגזין תרבות, בידור ופנאי בשם "טוב שבאתם". התוכנית, שתשודר מדי יום ראשון עד רביעי בין השעות 13:00 ל-15:00, תוגש על ידי שלישייה מוכשרת ומגוונת: השחקנית, הזמרת והמנחה מירב פלדמן; המנחה, המגישה והשדרנית שלמור שטרוזמן; והשחקן, הבמאי והתסריטאי אדם גבאי.

מה מחכה למאזינים?

"טוב שבאתם" הוא מגזין יומי דינמי שמשלב תכנים אקטואליים עם מגע אישי. התוכנית תעסוק בנושאי התרבות הבוערים של היום, תכלול שיחות אישיות של המגישים שיפתחו צוהר לחייהם וחוויותיהם, ראיונות מעמיקים עם אישים בולטים מהחברה הישראלית ומעולמות האמנות, התרבות והפנאי, וגם פינות קבועות שיהפכו לחלק בלתי נפרד מהחוויה.

במהלך השידורים יגיעו לאולפן אורחים רבים ומגוונים לשיחות פתוחות על הנושאים החמים. האורחת הראשונה שתפתח את התוכנית היום היא השחקנית והיוצרת נועה קולר. קולר היא גם מצחיקה, גם מפתיעה וגם מוכשרת, ככה שתוכנית הבכורה בטוח תהיה מוצלחת.

בנוסף, התוכנית תסקור אירועי תרבות ופנאי ברחבי הארץ ותעניק במה מיוחדת ליוצרים צעירים בתחילת דרכם, במטרה לקדם כישרונות חדשים ולחשוף אותם לקהל הרחב.

הרקע לשינוי

השקת "טוב שבאתם" מגיעה כחלק ממדיניותו של מפקד התחנה, בעקבות מסקנות ועדת זמיר. כגוף שידור צבאי-ציבורי, גלי צה"ל שמה לה למטרה לאזן בין תכנים העוסקים בצבא וביטחון לבין תכנים בתחומי תרבות, היסטוריה, מורשת וחברה ישראלית. התוכנית החדשה נועדה להעשיר את לוח השידורים ולהציע למאזינים חוויה מגוונת, קלילה ומעמיקה כאחד.