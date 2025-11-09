אחרי שחשף בראיון לסרוגים טעימה מהאלבום החדש, עוז זהבי נתקל בגל תגובות קשות ופוגעניות. בסטורי הוא הציב גבול ברור: "יש דבר כזה לשון הרע, וכל מי שכתב עליי 'נרקומן' – חשוף כרגע לתביעה."

עוז זהבי חזר לאחרונה אל המוזיקה, ובראיון לסרוגים חשף טעימה ראשונה מתוך האלבום החדש שלו. אבל לצד ההתלהבות – הוא קיבל גם גל של תגובות קשות ופוגעניות. בסטורי שעלה אמש, זהבי לא נשאר אדיש ותקף בחזרה את המגיבים: "לכתוב עליי 'נרקומן'? זה לשון הרע".

צפו בסרטון שעלה לרשתות החברתיות

הראיון לסרוגים וחשיפת השיר החדש

לפני מספר שבועות עוז זהבי התראיין לאתר "סרוגים" וחשף קטע מתוך האלבום החדש שלו. בין השורות אפשר היה לשמוע את הסגנון החדש והניסיוני שלו, כשהוא שר: "זה תור הזהב, תור זהבי, אתה יכול לקרוא לי רג'ה רבי, יושב לי על גלגל ענק באבו דאבי, אני משחק את המשחק כמו עוז זהבי".

את הסרטון פרסמנו ברשתות, והוא זכה לחשיפה גדולה. לצד תגובות נלהבות ותומכות, הגיע גם גל של תגובות קשות ופוגעניות, בהן נכתב בין היתר: "הבן אדם בנפילה חופשית כבר שנים", "זה לא הנרקומן מהתחנה מרכזית?", "נדפק מרוב סמים" ו-"התחיל להיות סטלן ולעשן". התגובות הללו הציתו שיח סביב הגבול בין ביקורת לבין השמצה.

זהבי השיב: "כל מי שכתב את זה – חשוף כרגע לתביעה"

בסטורי שעלה אתמול, זהבי החליט להציב גבול: "עם כל הכבוד לחופש הביטוי – אני ממש לא אוהב שכותבים עליי 'נרקומן'." הוא ממשיך: "אני מזכיר שיש דבר כזה שנקרא לשון הרע. וכל מי שכתב את זה, אצלי או במקומות אחרים, חשוף כרגע לתביעה."

ואז הוא עבר לדבר על העיקר: "המצב המדאיג באמת הוא שיש כאלה שחושבים שכל מי ששר למצלמה ללא עקבות, בלי פילטרים ובלי פוזות – 'איבד את זה'." ומוסיף: "אני לא מנסה להיות מושלם. אני לא מסתיר. זה אני. ככה עשיתי במשחק, ככה אני כיוצר, וככה ברשתות. אמת. רק אמת."

ולסיום, הוא ירה משפט שמסכם את הגישה: "אם זה הזוי בעיניכם? אתם באמת חייבים לעשות שאכטה דחוף."

איפה עובר הגבול?

החזרה של עוז זהבי למוזיקה מלווה בצעד יצירתי אישי ולא מתפשר. בין אם אוהבים את הסגנון החדש ובין אם פחות – הדיון שהתעורר סביב הסרטון מזכיר את הקו הדק שבין ביקורת לגיטימית לבין השמצה ופגיעה אישית.

זהבי מצידו נראה נחוש להמשיך בדרך שבחר: בלי פילטרים, בלי מסכות – ורק אמת.