עוז זהבי בראיון ל"סרוגים": מדבר על סערת התמלוגים מול נטפליקס, על האהבה ל"עספור" שהפכה לתופעה ישראלית – ומגלה פרטים על הסדרה החדשה "נוטוק"

השחקן עוז זהבי, שכיכב בסדרה "עספור" שכבשה את המסך לפני יותר מעשור, מדבר בראיון ל"סרוגים" על סערת התמלוגים מול נטפליקס, ההתנהלות מול השחקנים הישראלים והאהבה לסדרה שהפכה לקלאסיקה. "עספור היא נכס צאן ברזל בתרבות הישראלית", הוא אומר בגאווה.

הסרטון שעורר סערה

לפני כמה חודשים עלתה הסדרה האגדית עספור לנטפליקס – וגרמה לגל נוסטלגיה עצום ברשת. אלא שעוז זהבי, מהכוכבים הבולטים של הסדרה, בחר לנצל את ההייפ כדי למחות על כך שהשחקנים הישראלים אינם מקבלים תמלוגים מהסטרימינג.

בסרטון שפרסם ברשתות נשמע זהבי אומר: "התנתקתי מנטפליקס – בעיקר בגלל שעספור עלתה לשם. למה? כי נטפליקס לא משלמים תמלוגים לשחקנים ישראלים. עם כל ההייפ – אני לא רואה מזה שקל".

הדברים גררו אלפי תגובות ותמיכה משחקנים נוספים, וחשפו את הפער שבין תעשיית הבידור המקומית לעולם הסטרימינג הבינלאומי.

צפו בראיון עם עוז זהבי לסרוגים

"עדיין לא קיבלתי שקל – וגם לא אקבל"

כעת, בראיון חדש ל"סרוגים", זהבי חוזר לנושא – ועדיין נשמע פגוע מהמצב.

"עדיין לא קיבלתי שקל – וגם לא אקבל," הוא אומר. "נטפליקס לא נתנו שום תגובה. כנראה העדיפו לא להגיב. נטפליקס עדיין לא משלמים תמלוגים לשחקנים ישראלים."

"שום גוף תקשורת בארץ לא משלם תמלוגים על VOD"

זהבי מסביר כי הבעיה רחבה הרבה מעבר לנטפליקס: "שום גוף תקשורת בארץ שיש לו שירותי VOD לא משלם תמלוגים. מקבלים תמלוגים רק כשמשהו משודר בטלוויזיה בלייב – ותגידי לי, מי בכלל רואה היום טלוויזיה בלייב?"

לדבריו, גם כשמנסים לעודד אותו בכך שצופים בעספור בנטפליקס – זה לא עוזר: "הרבה שלחו לי: אל תדאג, אנחנו רואים עספור ב-VOD. אמרתי להם – חבר'ה, גם מזה אני לא מקבל תמלוגים."

"עספור היא נכס צאן ברזל בתרבות הישראלית"

כשנשאל אם היה מעדיף שלא יעלו את עספור לנטפליקס בכלל, הוא מבהיר מיד:

"לא הייתי מעדיף שלא יעלו את עספור לנטפליקס. להפך – אני גאה בה. זו הסדרה שנתנה לי את התהילה שלי ואת החיבור שלי לעם ישראל," הוא אומר. "היא מאוד ישראלית, נכס צאן ברזל בתרבות – כמו 'מציצים' של שנות ה-70. אם הייתי רוצה שכל דבר יעלה רק כשמקבלים עליו כסף – לא היה נשאר תוכן בכלל."

"כשנוטוק תעלה בטלוויזיה – נקבל את התמלוגים"

לקראת עליית הסדרה החדשה "נוטוק" בקשת 12, זהבי מתייחס בחיוך למצב הנוכחי:

"כשנוטוק תעלה בטלוויזיה – אז נקבל את התמלוגים," הוא צוחק. "אבל עד אז – אני מקווה שכולם ייהנו ממנה. זו סדרה אחרת לגמרי, עם סיפור חזק והמון נשמה."

בעוד סערת התמלוגים ממשיכה לעורר דיון, זהבי כבר ממשיך קדימה – אל המסך ואל התפקיד הבא. הסדרה "נוטוק", שבה הוא משתתף, תעלה מחר (שני) בקשת 12.