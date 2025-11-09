חברת נתיבי איילון מודיעה היום (ראשון) על חסימות תנועה זמניות הלילה ומחר, לצורך עבודות במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים". השעות בהן ייחסם: בין השעות 00:00 ל־05:00, בלילות ראשון ושני (9-10.11.2025):
החסימות יתבצעו בכביש 20 (איילון) ייחסם לתנועה לכיוון דרום, בקטע שבין מחלף חוף השרון למחלף שמריהו מזרח, בשל עבודות סלילת אספלט. התנועה תוסט זמנית לכביש 2 (כביש החוף). רחוב יעקב דורי על גשר מודעי ייחסם לתנועה בשני הכיוונים, בין רחוב פנחס ספיר (בתחום תל אביב־יפו) לבין דרך מנחם בגין (ברמת גן).
במהלך העבודות יבוצעו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי התחנות באזור. העבודות מתואמות עם המשטרה ויתבצעו בשעות הלילה כדי למזער את הפגיעה בתנועה. בחברה ממליצים לנהגים להיעזר ביישומון Waze.
