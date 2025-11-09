ביוזמת יש עתיד ובתמיכת מפלגות האופוזיציה מחר יתקיים דיון 40 חתימות בנוכחות ראש הממשלה בנושא ״הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל השבעה באוקטובר״

ביוזמת יש עתיד ובתמיכת מפלגות האופוזיציה מחר (שני) יתקיים דיון 40 חתימות בנוכחות ראש הממשלה בנושא ״הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל השבעה באוקטובר״.

את הדיון יסכם ראש הממשלה נתניהו וישיב לו ראש האופוזיציה יאיר לפיד.

דיון 40 חתימות הוא כלי פרלמנטרי המאפשר ל-40 חברי כנסת לפחות (מהאופוזיציה או הקואליציה) לכפות דיון במליאת הכנסת בנושא שהם בוחרים, וזאת בנוכחות ראש הממשלה.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו והקואליציה מסרבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, שאת חבריה ממנה לפי החוק נשיא בית המשפט העליון, זאת בטענה כי האנשים אשר ימנה נשיא העליון יצחק עמית, יהיו פוליטיים ולא אובייקטיביים. במקום זאת, נתניהו בוחן הקמת ועדת חקירה מיוחדת אשר חבריה ימונו בידי אנשים אחרים.

מיש עתיד נמסר: ״765 ימים מפרוץ מלחמת השבעה באוקטובר מסרבת ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה ממלכתית שתיתן תשובות למשפחות השכולות שאיבדו את היקר להן מכל. לא נפסיק להיאבק למענן״.