מסיפור משפחתי על סכסוך, דרך הלכה ומוסר, ועד רצח מסתורי בריביירה. שלושה ספרים שקולעים בדיוק למה שמעסיק אותנו

בימים שבהם החברה הישראלית ממשיכה לחפש יציבות, חיבור ודיוק בזהות – שלושה ספרים חדשים מציעים מבט פנימי וחשוב. אחד חוזר לסיפורי התנ"ך דרך פסיכולוגיה, אחד עוסק בשאלת היחס למיעוטים בישראל, והשלישי פשוט עושה מה שספר טוב צריך לעשות – לתפוס אותנו ולא לשחרר.

"קול דמי אחיך" – איך מונעים את מלחמת האחים הבאה?

בספר "קול דמי אחיך", הרב אילעאי עופרן משלב בין יהדות לפסיכולוגיה. הוא חוזר לסיפורי התנ"ך העוסקים במלחמות אחים – במשפחה ובתוך העם. בכל פרק מוצגת תיאוריה פסיכולוגית שמחוברת לסיפור המקראי ומוסיפה לו רובד חדש.

בחלק האחרון של הספר עופרן מתייחס לאחווה של משה, אהרן ומרים, ומשם עובר לשאלת האחווה הלאומית בישראל היום. מתוך הסיפורים הוא מציע עקרונות למניעת קרע פנימי.

הספר רלוונטי במיוחד למציאות הנוכחית, שבה השיח הציבורי טעון והחלוקה הפנימית מורגשת כמעט בכל מקום. זה ספר שמחזיר אותנו לשאלות יסוד על אחריות, קשר וחברה.

קול דמי אחיך, הרב אילעאי עופרן, 222 עמ', הוצאת ידיעות ספרים.

"וחי עמך" – היחס למיעוטים בישראל בעיניים תורניות

נושא היחס למיעוטים בישראל תמיד היה מורכב, ובשנתיים האחרונות הוא הפך טעון עוד יותר. הספר "וחי עמך" מרכז מאמרים של כותבים מבית המדרש לישראל והאנושות: הרב יעקב נגן, הרב שראל רוזנבלט, ד"ר אסף מלאך והרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'נסקי.

המאמרים עוסקים בשאלות הלכתיות וחברתיות כמו: מי נחשב גר ותושב כיום? האם מחללים שבת להצלת גוי? והאם ניתן למנות גוי לתפקידי שררה במדינת ישראל?

הכותבים מציגים עמדה ברורה, אך לא מסתירים אותה. הם גם מאתגרים קוראים שלא מסכימים איתם, תוך הצבעה על מקורות ודיון מסודר וברור. הספר עוסק בנושא שרבים נמנעים מלהתעסק בו – וזה מה שהופך אותו למשמעותי.

וחי עמך, 384 עמ', הוצאת מגיד.

"מישהו אחר" – מתח מהסוג שמחזיק עד הסוף

גיום מוסו חוזר עם ספר מתח חדש: "מישהו אחר". הסיפור מתחיל ברצח אשה על יאכטה מול חופי הריביירה הצרפתית. הרצח מתרחש ללא עדים, חוץ מהנרצחת שהספיקה לדבר עם השוטרת שלצידה רגע לפני מותה.

העלילה מסופרת דרך ארבע דמויות: אדריאן (הבעל), אדל (המאהבת), ז'וסטין (השוטרת החוקרת) ואוריאנה (הנרצחת). כל אחד מהם מציג גרסה אחרת, והקורא צריך להרכיב לבד את התמונה. זה ספר קליל, מהיר, מותח – כזה שעובר בזרימה.

מישהו אחר, גיום מוסו, 250 עמ', כנרת זמורה מוציאים לאור.