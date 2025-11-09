אחרי ההודעה של חמאס על שחרורו הצפוי, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר בישיבת הממשלה כי "אנחנו אמורים לקבל את גופתו של סגן הדר גולדין אחר הצהריים"

שעות אחרי ההודעה של חמאס על השחרור הצפוי, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה כי "אנחנו אמורים לקבל את גופתו של סגן הדר גולדין אחר הצהריים".

"חמאס הודיע אתמול שהוא מחזיק בגופתו של סגן הדר גולדין, זכרונו לברכה. אנחנו אמורים לקבל את הגופה היום אחר הצהריים. זה כמובן יתחיל מיד בווידוא הזהות שלו" אמר נתניהו. "סגן הדר גולדין נפל בקרב גבורה במבצע 'צוק איתן' לפני 11 שנים. גופתו נחטפה על ידי החמאס, שסרב להחזירו בכל התקופה הזאת. בכל התקופה הזאת עשינו מאמץ גדול בממשלות ישראל להחזירו. כמובן, תוך כדי ייסורים קשים של משפחתו, שעכשיו תזכה להחזירו לקבר ישראל".

"אנחנו אמרנו בתחילת המלחמה שאנחנו נחזיר את כל החטופים, בלי יוצא מן הכלל. נחטפו 255, זה כולל גם ארבעה שנחטפו קודם לכן. אנחנו החזרנו עד היום 250. אנחנו נחזיר את כולם" הוסיף. "יש לנו גם מורשת מהקמת המדינה – ממלחמת העצמאות עד מלחמת התקומה – להחזיר את חיילינו שנפלו בקרבות, ואנחנו עושים את זה".

"לפעמים זה לוקח הרבה זמן, כמו למעלה מ-40 שנה בקרב סולטאן יעקב. החזרנו עד עתה שניים מהלוחמים שנפלו שם, ויש עדיין לוחם נוסף. זו חובה גדולה שלנו, גם לחיילים שלנו, וגם לאנשי הביטחון" סיכם. "אנחנו עמלים על החזרתו של אלי כהן לקבר ישראל. לא מרפים מזה. לכן זה ערך מקודש. הוא מביע את הערבות ההדדית שיש לנו לאזרחי ישראל, ובראש ובראשונה לחיילי ולוחמי ישראל".