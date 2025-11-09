"מאיפה אתה?" היא שאלה פשוטה לכאורה, אלא אם כן אתה ממקום מוכר מידי, כמו בארי. השיר "הכיכר הזאת" ("הפרויקט של תמרי") מוקדש על ידי היוצר נגה פלד לכל אותם אלה שמהססים לענות

בכיכר החטופים בתל אביב, מקום שהפך לסמל שנוי במחלוקת למען המאבק להשבת החטופים הביתה, נולד סינגל מקורי ראשון בפרויקט המוזיקלי "הפרויקט של תמרי". השיר נקרא "הכיכר הזאת", וכתב, הלחין ומבצע אותו נגה פלד – בן קיבוץ בארי. השיר הופך את הכיכר למשל עמוק לכל אותם דברים קטנים וגדולים בחיינו שכבר לא יחזרו להיות אותו הדבר.

נגה פלד, בוגר המחזור הראשון של כפר הנוער למוזיקה "ביכורים" בעוטף עזה, הוא זמר, גיטריסט ומפיק מוזיקלי ותיק בפרויקט של תמרי. הכפר הוקם על ידי תמר קדם סימן טוב ז"ל ושגיא דקל חן, שורד השבי שחזר הביתה לאחר 498 יום ארוכים בשבי החמאס. הפרויקט של תמרי מאגד מוזיקאים מהעוטף, בוגרי "ביכורים", וממשיך את מורשתה של תמר ז"ל דרך יצירה מוזיקלית אותנטית ומחברת.

"השיר מוקדש לכל מי שלרגע היסס לספר היכן הוא גדל, לכל מי שכבר לא יכול לראות את כיכר החטופים, ובכל זאת חזר לשם, שבוע אחרי שבוע. לכל מי שמסתובב עם סיכה של סרט צהוב ומרגיש כמה היא כבדה", אומר נגה, תושב בארי שחווה על בשרו את הזוועות של אותה שבת.

נגה, שמשמש גם כמנצח, מעבד, קומפוזיטור ומלחין לתיאטרון ולסרטים, מביא לשיר את הקול האישי והכואב של מי שגדל בעוטף וממשיך ליצור מתוכו.

הופעות קרובות – "הפרויקט של תמרי":

21.11, יום שישי | מופע כרטיסים ראשון בגריי תל אביב (עם אורח מיוחד)

27.11, יום חמישי | בית מיזא ירושלים (במסגרת פסטיבל היהודי ישראלי)