הפרויקט של תמרי הופיעו באירוע מיוחד שנערך בסוכת התקווה בוושינגטון לציון שנתיים לטבח ה-7 באוקטובר, כששרו והתפללו יחד עם משפחות החטופים: "אחינו כל בית ישראל". צפו בתיעוד המרגש

הופעה מרגשת: אירוע מיוחד לציון שנתיים לטבח השבעה באוקטובר נערך אמש (שלישי) בוושינגטון, בהשתתפות חברי קונגרס, בכירים בבית הלבן, משפחות חטופים ושורדי השבי, בהם: נועה ארגמני, ארבל יהוד, קית' סיגל, יאיר הורן, דורון שטיינברכר, עידן אלכסנדר ועוד. צפו בתיעוד: כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: גל בן יעקב) במהלך האירוע הופיעו הפרויקט של תמרי, שהוקם לזכרה של תמר קדם סימן טוב שנרצחה יחד עם בעלה ושלושת ילדיהם בביתם בניר עוז. זמרי הפרויקט הם מוזיקאים מהעוטף, בוגרי כפר הנוער למוזיקה ״ביכורים״, שהקימה תמר ז״ל יחד עם שגיא דקל חן שחזר מהשבי לאחר 498 יום.

תגיות: הפרויקט של תמרי, וושינגטון, משפחות החטופים