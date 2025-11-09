"חברות" חוזרת למסך: שבע שנים עברו – אבל שום דבר לא באמת השתנה. נועה, פזית, ורד ושני חוזרות עם יותר ילדים, יותר בלאגן, והרבה צחוק

שבע שנים אחרי שנפרדנו מנועה, פזית, שני וורד – נשות הווטסאפ הכי אהובות על המסך חוזרות. רשת 13 כבר הודיעה על החידוש לעונה חמישית לפני זמן מה, אבל עכשיו הפרויקט נכנס להפקה, ונחשפים פרטי העלילה הראשונים – מה שמחזיר את הציפייה רשמית לאוויר.

צפו בהצצה לעונה החדשה

כמו שלא באמת התבגרנו – גם הן לא. ליטל שוורץ (נועה), לירית בלבן (פזית), מגי אזרזר (שני) ולירון וייסמן (ורד) חוזרות כשהן קצת יותר גדולות וקצת יותר עייפות, אבל עדיין עושות את אותן טעויות מוכרות. פשוט עם יותר ילדים, פחות זמן ויותר ציפרלקס במגירה.

קצת על "חברות"

"חברות" עלתה לראשונה בשנת 2013 בערוץ 10 ונוצרה על ידי ליטל שוורץ, ליאת שביט ושי בן עטר, בהפקת יואב גרוס. הסדרה עקבה אחר ארבע נשים שמוצאות רגע של שפיות (או חוסר שפיות) על הספסל בגינה הציבורית, בין הנדנדה למגלשה.

בשנת 2014 זכתה הסדרה בפרס הבינלאומי "ורד הזהב", והפורמט נמכר למדינות רבות, כולל צרפת, פולין, בלגיה וארצות הברית. מאז היא הפכה למראה מדויקת של החיים הישראליים: ילדים, זוגיות, עומס, עבודה, ווטסאפים שלא נגמרים – ואיזו חברה שתמיד תדע להגיד "את צודקת, אחותי" גם כשהיא לא בטוחה בזה.

אז מה מחכה בעונה החדשה?

עלילת העונה החמישית חוזרת אל ארבע החברות, שעברו לא מעט בשנים האחרונות. החיים, הילדים והבעלים העמידו אותן באתגרים לא פשוטים, ובגדול – הן לא באמת למדו שום דבר. הספסל בגן השעשועים, שהיה המרכז של כל השיחות, שודרג לבית קפה במרכז קניות חדש שנפתח בשכונה. שם הן ממשיכות להיפגש, לשתף ולהתלונן, רק עם בורקס מפנק וארומה של קפה מסביבן.

נועה מנסה להדק את הקשר בין ליאה בת ה-16 לבין מיקה בת השש, אבל מגלה שהדבר היחיד שמצליח לאחד ביניהן הוא התלונות כלפיה. פזית, שמחתנת את ענבל הבת הגדולה, עדיין מוצאת את עצמה מטפלת בהרצל, וגם בעצמה, אחרי שהוא מדביק אותה בכינים.

ורד, שבסוף העונה הרביעית נכנסה להריון עם תאומים, מנסה לשמור על פאסון ועל שליטה במציאות החדשה, אבל המציאות מורכבת יותר ממה שנראה מבחוץ. ושני, שבמשך שנים ניסתה לברוח מתפקידים עם יותר מדי אחריות, מוצאת את עצמה דווקא מתקדמת – למפקדת תחנת המשטרה.

יוצרי הסדרה מסרו: "אנחנו מאושרים להחזיר את נועה, שני, פזית וורד למסך. כמו כל עם ישראל הן מותשות יותר, מבוגרות יותר אבל הן עדיין כאן והן באות לעשות שמח. כמו לאבוקדו גם לנו לקח הרבה זמן להבשיל, עכשיו זה קורה".