אחרי שעות של דיווחים חד משמעיים על מתנחלים שהציתו בית של ערבים על יושביו, אומרת המשטרה כי "בזירה לא נמצאו שרידי בקבוקי תבערה ו/או חומר דליק" וככל הנראה מדובר בקצר חשמלי

כמו כמעט בכל שבת, גורמים בשמאל מנצלים את השבת כדי להעליל על המתיישבים שמתפרעים, כששומרי השבת לא יכולים להשיב להם.

גם היום, פרסמו כתבים, למשל בגלי צה"ל (אותו המליצה ועדה לסגור), על "חשד לאירוע טרור יהודי סמוך לשילה: צה"ל ושב"כ חוקרים חשד להצתה מכוונת של בית פלסטיני על יושביו בידי פורעים יהודים; לפי הדיווחים שהתקבלו במערכת הביטחון, ההורים ו-4 ילדיהם שהיו בבית נפגעו משאיפת עשן, ופונו למרכז רפואי פלסטיני".

אלא שחקירה ראשונית של המשטרה מעלה כי מדובר בקצר חשמלי שגרם לשריפת הבית.

המשטרה פרסמה הערב: "בניגוד לפרסומים שפורסמו שלא על ידי גורמי החקירה בהקשר לדיווח על הצתה הלילה בבית בכפר ח’ירבת אבו פאלח שבגזרת בנימין. עולה בסבירות גבוהה בשלב זה של החקירה כי מדובר באירוע שריפה, שאינו נובע מהצתה אלא ככל הנראה מכשל חשמלי בתוך הבית.

כוחות משטרה של מחוז ש"י, ובהם חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) וגורמי שב"כ, בליווי כוח אבטחה של לוחמי צה"ל שהגיעו לזירה יחד עם חוקר שריפות של כבאות והצלה תחקרו את הזירה, גבו עדויות מבני המשפחה וחיפשו אחר ממצאים.

בזירה לא נמצאו שרידי בקבוקי תבערה ו/או חומר דליק. בנוסף נמצאו ממצאים שהצביעו על כך שלא מדובר בהצתה אלא על פי חוות דעת של חוקר שריפות של כבאות והצלה – כשל חשמלי".

עוד הוסיפו במשטרה: "צר לנו כי ישנם גורמים שאינם מנויים עם גורמי החקירה מהרו למסור פרטים שמטעים את הציבור וזאת מבלי לקבל עדכונים רשמיים ממשטרת ישראל שאמונה על חקירת האירוע. חקירת האירוע עדיין נמשכת במשטרת מחוז ש"י ושב"כ בכדי להגיע לחקר האמת".