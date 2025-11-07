אשת התקשורת והעיתונאית אילה חסון, מתייחסת לדיווחים על מציאת הטלפון של הפצ"רית לשעבר, ומעלה ספקות בנוגע למקום בו הוא היה עד עכשיו

אשת התקשורת והעיתונאית אילה חסון, מתייחסת לדיווחים על מציאת הטלפון של הפצ"רית לשעבר, ומעלה ספקות בנוגע למקום בו הוא היה עד עכשיו.

חסון צייצה: "עלילת הפלאפון נראית כאילו לקוחה מעולמות של…". היא כתבה: "בהתחלה הוא טבע בים. ואז קם עם של מחפשים לאתר אותו כדי לחפש צדק ועל הדרך פרס".

חסון המשיכה וכתבה: "בחקירת המשטרה הפצ"רית לא זכרה לאן הוא נעלם. אתמול המשטרה ביקשה ממנה רשות לפרוץ את הענן. והבוקר ממש נס גלוי; הפלאפון ששחה ימים ולילות בים נמצא כשהוא לא כבוי ואפילו חצי טעון. מעניין".