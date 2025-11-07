אשת התקשורת והעיתונאית אילה חסון, מתייחסת לדיווחים על מציאת הטלפון של הפצ"רית לשעבר, ומעלה ספקות בנוגע למקום בו הוא היה עד עכשיו.
חסון צייצה: "עלילת הפלאפון נראית כאילו לקוחה מעולמות של…". היא כתבה: "בהתחלה הוא טבע בים. ואז קם עם של מחפשים לאתר אותו כדי לחפש צדק ועל הדרך פרס".
חסון המשיכה וכתבה: "בחקירת המשטרה הפצ"רית לא זכרה לאן הוא נעלם. אתמול המשטרה ביקשה ממנה רשות לפרוץ את הענן. והבוקר ממש נס גלוי; הפלאפון ששחה ימים ולילות בים נמצא כשהוא לא כבוי ואפילו חצי טעון. מעניין".
